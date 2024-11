UP Crime: कर्ज उतारने के लिए कलेक्शन एजेंट ने हड़पे 1.30 लाख रुपये, पुलिस को दी फर्जी लूट की सूचना

हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने अपना कर्ज चुकाने के लिए 1.30 लाख रुपये हड़पने के लिए फर्जी लूट की घटना का नाटक रचा। पुलिस ने जांच के बाद कलेक्शन एजेंट से रुपये बरामद कर लिए हैं और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

पुलिस ने कलेक्शन एजेंट से रुपये बरामद किए। फोटो- जागरण