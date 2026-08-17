बसपा का नया दांव: एके कर्दम को मिली जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी, इस साल का छठा बदलाव

जागरण संवाददाता, हापुड़। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर संगठनात्मक बदलाव हुआ है। इस साल पार्टी ने छठवीं बार हापुड़ जिलाध्यक्ष बदला है। लगातार नेतृत्व परिवर्तन से जहां संगठन में स्थिरता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

इस बार पार्टी हाईकमान ने एक बार फिर डा. एके कर्दम को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यह है कि इससे पहले भी उन्हें जिलाध्यक्ष पद से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी बीते कुछ महीनों में बसपा के जिला संगठन में लगातार फेरबदल देखने को मिला है। डा. एके कर्दम के बाद एडवोकेट केपी सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया गया था। उनका कार्यकाल भी बेहद छोटा रहा। इसके बाद ओबीसी वर्ग से जगमाल सिंह पाल को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।

बताया कि पार्टी में उन्हें संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वह एक महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके। अब उन्हें हटाकर एक बार फिर डा. एके कर्दम को जिले की कमान दी गई है।

लगातार जिलाध्यक्ष बदले जाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। संगठन में बार-बार होने वाले बदलाव से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक संगठन को स्थिर नेतृत्व नहीं मिलेगा, तब तक बूथ और सेक्टर स्तर पर प्रभावी तरीके से काम करना मुश्किल होगा।

लगातार बदलाव से संगठन पर असर बसपा के सामने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को सक्रिय करने की बड़ी चुनौती है। लगातार जिलाध्यक्ष बदलने से संगठनात्मक गतिविधियों की निरंतरता प्रभावित होने की चर्चा है। नए जिलाध्यक्ष को फिर से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा।

पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को बनाए रखने के साथ अन्य सामाजिक वर्गों को जोड़ने की है। राजनीतिक रूप से भाजपा, सपा और कांग्रेस की सक्रियता के बीच बसपा के लिए जिले में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना भी चुनौतीपूर्ण होगा।

छह बदलावों ने खड़े किए सवाल एक ही साल में छह बार जिलाध्यक्ष बदले जाने से पार्टी की संगठनात्मक रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा भी है कि बार-बार नेतृत्व परिवर्तन से पार्टी की चुनावी तैयारियों को नुकसान पहुंच सकता है।