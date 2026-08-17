सुहागरात के अगले ही दिन जेवर लेकर फरार हुई नई नवेली दुल्हन, थाने पहुंच दूल्हे ने सुनाई पूरी कहानी
हापुड़ के सिंभावली में शादी के दो दिन बाद दुल्हन सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने दुल्हन, पंडित और उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है।
HighLights
हापुड़ में शादी के दो दिन बाद दुल्हन फरार।
दुल्हन सोने-चांदी के जेवर लेकर घर से भागी।
पीड़ित पति ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जांच जारी।
संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के सिंभावली में लिसड़ी उर्फ भगवतीपुर गांव के एक व्यक्ति ने शादी के दो दिन बाद पत्नी पर सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया है।
पीड़ित ने पंडित, दुल्हन और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी।
एक पंडित से हुआ था संपर्क
पीड़ित विनोद कुमार ने बताया कि करीब तीन माह पहले उसने शादी के लिए हल्द्वानी के एक पंडित से संपर्क किया था। पंडित ने बताया कि युवती गरीब परिवार से है और उसके माता-पिता को कुछ धनराशि देनी होगी। साथ ही शादी मंदिर में कराने की बात कही गई।
पीड़ित सभी शर्तों को मानते हुए 14 अगस्त को वह अपनी मां जयवीरी, भाई मनोज और अन्य लोगों के साथ रामपुर स्थित शिव मंदिर पहुंचा। वहां पंडित ने संकल्प कराकर युवती सीमा से उसकी शादी कराई।
पत्नी को दिए थे जेवर
इसके बाद युवती की मां को एक लाख रुपये दिलवाए गए और शादी कराने के नाम पर पंडित ने 2100 रुपये लिए। शादी के बाद वह पत्नी को अपने घर ले आया। उसने पत्नी को पहनने के लिए एक जोड़ी पायल, कानों की बालियां, चांदी का हार और सोने का मंगलसूत्र दिया था।
आरोप है कि 15 अगस्त की रात करीब 2 बजे पत्नी घर से सभी सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। पीड़ित ने पंडित राकेश शास्त्री, दुल्हन सीमा और उसके स्वजन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
यह भी पढ़ें- शादी के सातवें दिन नकदी-जेवर लेकर दुल्हन फरार, दो लाख खर्च कर दुल्हन लाया था युवक
थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच कर आवश्यक कार्य की जाएगी।