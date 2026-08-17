सुहागरात के अगले ही दिन जेवर लेकर फरार हुई नई नवेली दुल्हन, थाने पहुंच दूल्हे ने सुनाई पूरी कहानी

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ के सिंभावली में लिसड़ी उर्फ भगवतीपुर गांव के एक व्यक्ति ने शादी के दो दिन बाद पत्नी पर सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया है।

पीड़ित ने पंडित, दुल्हन और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी।

एक पंडित से हुआ था संपर्क

पीड़ित विनोद कुमार ने बताया कि करीब तीन माह पहले उसने शादी के लिए हल्द्वानी के एक पंडित से संपर्क किया था। पंडित ने बताया कि युवती गरीब परिवार से है और उसके माता-पिता को कुछ धनराशि देनी होगी। साथ ही शादी मंदिर में कराने की बात कही गई।

पीड़ित सभी शर्तों को मानते हुए 14 अगस्त को वह अपनी मां जयवीरी, भाई मनोज और अन्य लोगों के साथ रामपुर स्थित शिव मंदिर पहुंचा। वहां पंडित ने संकल्प कराकर युवती सीमा से उसकी शादी कराई। पत्नी को दिए थे जेवर इसके बाद युवती की मां को एक लाख रुपये दिलवाए गए और शादी कराने के नाम पर पंडित ने 2100 रुपये लिए। शादी के बाद वह पत्नी को अपने घर ले आया। उसने पत्नी को पहनने के लिए एक जोड़ी पायल, कानों की बालियां, चांदी का हार और सोने का मंगलसूत्र दिया था।