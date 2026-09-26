गंगा तट पर 'हर-हर गंगे' की गूंज, पितृपक्ष के पहले दिन ब्रजघाट में जुटी भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राममोहन शर्मा, ब्रजघाट। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में तीन स्थानों कच्चा घाट लठीरा, पुष्पावती पूठ एवं तीर्थ नगरी ब्रजघाट में भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। पूर्णिमा के साथ ही पितृपक्ष शुरू हो गया है अनेक भक्तों द्वारा गंगा स्नान के बाद अपने पितरों का तर्पण किया गया।

तीर्थ नगरी ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर के कच्चा घाट लठीरा तथा पुष्पावती पूठ में शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान शुरू कर दिया है। हर-हर गंगे के जयकारों, शंख ध्वनि तथा मंत्रोचार से संपूर्ण गंगा तट भक्ति रस से सराबाेर हो रहा है।

गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु हनुमान मंदिर, श्रीराधा कृष्ण मंदिर, वेदांत मंदिर, अमृत परिसर, नक्का कुआं मंदिर, श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं अनेक श्रद्धालु इस शुभ संयोग पर गंगा स्नान के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर गरीब एवं असहाय लोगों में अन्न, वस्त्र एवं धन आदि का दान कर रहे हैं।

कछुआ गति से हाईवे पर रेंगे वाहन भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण हाईवे पर वाहन कछुआ गति से रेंग रहे हैं। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार अनांउस मेंट करने के साथ ही मोटर बोट से गश्त कर रहे हैं। वहीं कई मोटर बोट पर गोताखोरों को तैनात किया गया है, जो श्रद्धालुओं को बचाने के लिए तत्पर दिखाई दे रहें हैं।

पुलिस कर्मी सादी वर्दी में लगातार निगरानी कर रहे हैं। हाईवे से लेकर पार्किंग एवं गंगा तट तक पुलिस का पहरा चल रहा है। सीसीटीवी के माध्यम से पूरे गंगा तट पर नजर रखी जा रही है। हालांकि इस दौरान वाहनों की अधिकता के कारण हाईवे पर वाहन कछुआ गति से रेंग रहे हैं।