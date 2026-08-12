श्रावण अमावस्या पर ब्रजघाट में उमड़ा आस्था का सैलाब, गूंजे 'हर हर गंगे' के जयकारे
श्रावण अमावस्या पर ब्रजघाट सहित गढ़मुक्तेश्वर के तीन घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा में बाढ़ जैसी स्थिति के कारण पुलिस प्र ...और पढ़ें
HighLights
श्रावण अमावस्या पर ब्रजघाट में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया।
बाढ़ जैसी स्थिति में पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।
गंगा तट पर जयकारों और मंत्रोच्चार से भक्तिमय माहौल बना।
संवाद सहयोगी, ब्रजघाट। गढ़मुक्तेश्वर तहसील क्षेत्र में तीन स्थानों कच्चा घाट लठीरा, पुष्पावती पूठ एवं तीर्थ नगरी ब्रजघाट में श्रावण मास की अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगा कर पुण्य अर्जित किया। गंगा में बाढ़ जैसे हालात होने के कारण श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़ी।
तीर्थ नगरी ब्रजघाट, गढ़मुक्तेश्वर के कच्चा घाट लठीरा तथा पुष्पावती पूठ में बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त में ही श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान शुरू कर दिया था। हर - हर गंगे के जयकारों, शंख ध्वनि तथा मंत्रोचार से संपूर्ण गंगा तट भक्ति रस से सराबाेर हो गया था। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने हनुमान मंदिर, श्रीराधा कृष्ण मंदिर, वेदांत मंदिर, अमृत परिसर, नक्का कुआं मंदिर, श्री कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की।
असहाय लोगों में अन्न, वस्त्र एवं धन आदि का दान
वहीं अनेक श्रद्धालुओं ने इस शुभ संयोग पर गंगा स्नान के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर गरीब एवं असहाय लोगों में अन्न, वस्त्र एवं धन आदि का दान किया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने के कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए वाहनों की चाल मंद पड़ गई थी।
इस समय गंगा में बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार अनांउस मेंट करने के साथ ही मोटर बोट से गश्त करते रहे। वहीं कई मोटर बोट पर गोताखोरों को तैनात किया गया था। पुलिस कर्मी सादी वर्दी में लगातार निगरानी करते दिखाई दिए। हाईवे से लेकर पार्किंग एवं गंगा तट तक पुलिस निगरानी एवं व्यवस्था बनाने में जुटी रही।
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धर्मशाला एवं होटल आदि पहले ही फुल हो गए
सीसीटीवी के माध्यम से पूरे गंगा तट पर नजर रखी गई। गंगा स्नान करने के लिए अनेक श्रद्धालु मंगलवार की देर शाम से ही तीर्थ नगरी में पहुंचना शुरू हो गए थे। इसके कारण धर्मशाला एवं होटल आदि पहले ही फुल हो गए थे। सकुशल कांवड़ यात्रा एवं गंगा स्नान संपन्न होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।