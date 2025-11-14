बहादुरगढ़ में दो युवकों की सड़क हादसे में मौत, एलपीजी सिलिंडर लेकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे

रितिक शर्मा, बहादुरगढ़। थाना क्षेत्र के नेकनामपुर नानई गांव के पास दूध के टैंकर की टक्कर लगने से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ गांव के रहने वाले सानू उम्र करीब 18 वर्ष, दानिश उम्र करीब 19 वर्ष शुक्रवार की दोपहर दोनों बाइक से सिलेंडर लेने के लिए डहरा कुटी पर आए थे। यहां से वापस जाते समय वह जैसे ही नेकनामपुर नानई गांव के सामने पहुंचे तभी सामने से आ रहे हैं एक दूध टैंकर से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी की दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।