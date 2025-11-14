Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहादुरगढ़ में दो युवकों की सड़क हादसे में मौत, एलपीजी सिलिंडर लेकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे

    By Ritik SharmaEdited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    बहादुरगढ़ के पास एक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की दुखद मौत हो गई। वे डहरा कुटी से गैस सिलेंडर लेकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रितिक शर्मा, बहादुरगढ़। थाना क्षेत्र के नेकनामपुर नानई गांव के पास दूध के टैंकर की टक्कर लगने से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ गांव के रहने वाले सानू उम्र करीब 18 वर्ष, दानिश उम्र करीब 19 वर्ष शुक्रवार की दोपहर दोनों बाइक से सिलेंडर लेने के लिए डहरा कुटी पर आए थे।

    यहां से वापस जाते समय वह जैसे ही नेकनामपुर नानई गांव के सामने पहुंचे तभी सामने से आ रहे हैं एक दूध टैंकर से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी की दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    यह भी पढ़ें- हापुड़ में हादसों का कहर, तीन लोगों की मौत से मचा कोहराम; परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल