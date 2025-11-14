बहादुरगढ़ में दो युवकों की सड़क हादसे में मौत, एलपीजी सिलिंडर लेकर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे
बहादुरगढ़ के पास एक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की दुखद मौत हो गई। वे डहरा कुटी से गैस सिलेंडर लेकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।
रितिक शर्मा, बहादुरगढ़। थाना क्षेत्र के नेकनामपुर नानई गांव के पास दूध के टैंकर की टक्कर लगने से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार बहादुरगढ़ गांव के रहने वाले सानू उम्र करीब 18 वर्ष, दानिश उम्र करीब 19 वर्ष शुक्रवार की दोपहर दोनों बाइक से सिलेंडर लेने के लिए डहरा कुटी पर आए थे।
यहां से वापस जाते समय वह जैसे ही नेकनामपुर नानई गांव के सामने पहुंचे तभी सामने से आ रहे हैं एक दूध टैंकर से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी की दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
