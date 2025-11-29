Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़: बारात से लौट रहे बग्गी चालक पर हमला, लूट का आरोप

    By Dhrub Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:11 AM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर के लोदीपुर गांव के पास बारात से लौट रहे बग्गी चालक और उसके साथियों पर कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। पीड़ितों ने लूट का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि यह मारपीट का मामला है और जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बग्गी चालक और उसके साथियों पर कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। गुरुवार रात लोदीपुर गांव के पास नहर पर कार सवार बदमाशों ने बग्गी चालक और उसके साथियों के साथ मारपीट की। पीड़ित के साथी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनसे ₹1.5 लाख (लगभग $100,000) लूट लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिंभावली थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव निवासी राहुल ने बताया कि किठौर निवासी ओमवीर ने बग्गी बनाई थी। राहुल के पास घोड़ी भी है। इसलिए राहुल ओमवीर की बग्गी किराए पर लेता है। गुरुवार रात करीब 11 बजे राहुल बारात में लाइट पकड़े बच्चों के साथ लोदीपुर नहर से लौट रहा था।

    इसी दौरान अंधेरे में खड़ी एक कार में सवार लोगों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बग्गी सवारों में भगदड़ मच गई। पीछे से अचानक एक गाड़ी आने पर हमलावर मौके से भाग गए।

    इस बीच राहुल के साथी ने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने उनसे ₹154,000 (लगभग $154,000) लूट लिए। इस बारे में, थाना प्रभारी मनोज बालियान ने बताया कि लूट की रिपोर्ट झूठी है। यह मारपीट का मामला है। इसकी जांच की जा रही है।