Ayushman Card: 58 हजार वंचित लाभार्थियों को मिलेगा लाभ, 25 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान

अशरफ चौधरी, गढ़मुक्तेश्वर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य के योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से वंचित स्वजन के लिए यह अच्छी खबर है। इन्हें आयुष्मान कार्ड मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग 25 दिसंबर तक का विशेष अभियान चलाएगा। इसके जरिए वंचित लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान में अन्य विभागों की भी सहायता ली जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएचसी प्रभारी डाक्टर शशि भूषण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तहसील क्षेत्र के सिंभावली और गढ़मुक्तेश्वर ब्लाक में आयुष्मान कार्ड से वंचित करीब 58 हजार से ज्यादा स्वजन के सदस्यों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि शासन से निर्देश के बाद सभी सीएचसी, पीएचसी सहित गांवों में शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में अन्य विभागों द्वारा विभाग को आयुष्मान कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी दी गई है।

शशि भूषण सिंह ने बताया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड से वंचित स्वजन के लिए 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सिंभावली ब्लाक में 29 हजार 465 और गढ़ ब्लाक में 28 हजार 553 आयुष्मान कार्ड वंचित को कार्ड मुहैया कराए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया गांव गांव जाकर जिसका नाम सूची में जारी हो गया हैं, उसका विभाग स्तर पर इस अभियान की कवायद शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि सभी विभाग समंवय बनाकर एक माह में आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य समाप्त कराएंगे। उन्होंने बताया इस अभियान के तहत साल 2011 की सूची में जो लाभार्थि शामिल होंगे। ऐसे स्वजन जिनके सदस्यों की संख्या छह या छह से अधिक है। उनका डाटा पोर्टल या एप पर हो। 70 वर्ष व उससे अधिक के वरिष्ठजनों को पात्रता श्रेणी के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।

इस कार्य में पंचायत सहायक, आशासंगिनी ,आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगी। शशि भूषण सिंह ने बताया आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार व राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस अभियान को सफल बनाने के लिए दोनों ब्लाक में शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि विकास खंड स्तर पर सूची उपलब्ध करा दी गई है। गांवों में जनसंपर्क कर आशा की मदद से शिविर में पात्रों को बुलाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा।