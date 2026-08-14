यूपी ATS ने हापुड़ में मस्जिद से दो संदिग्धों को उठाया, पूछताछ में जुटी टीम

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर स्थित कुरैशियान मस्जिद में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा एजेंसी ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया।

जांच में पता चला कि दोनों युवक बाइक खड़ी करने के बाद मस्जिद में दाखिल हुए थे। कुछ ही देर बाद एटीएस की टीम मस्जिद में पहुंची और दोनों युवकों को अपने साथ ले गई।

बाइक खड़ी कर मस्जिद में घुसे दोनों संदिग्ध

मस्जिद इंतजामियां कमेटी के अनुसार, दोनों युवक क्षेत्र के ही रहने वाले नहीं हैं और बिना किसी परिचय के मस्जिद में पहुंचे थे। उन्होंने मस्जिद के बाहर बाइक खड़ी की और अंदर चले गए।