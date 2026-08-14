यूपी ATS ने हापुड़ में मस्जिद से दो संदिग्धों को उठाया, पूछताछ में जुटी टीम
हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के शेरपुर से एटीएस टीम ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है। टीम उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। ...और पढ़ें
HighLights
एटीएस टीम ने हापुड़ के शेरपुर से दो संदिग्धों को पकड़ा।
बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई यह कार्रवाई।
एटीएस दोनों संदिग्धों से गहन पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर स्थित कुरैशियान मस्जिद में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा एजेंसी ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में ले लिया।
जांच में पता चला कि दोनों युवक बाइक खड़ी करने के बाद मस्जिद में दाखिल हुए थे। कुछ ही देर बाद एटीएस की टीम मस्जिद में पहुंची और दोनों युवकों को अपने साथ ले गई।
बाइक खड़ी कर मस्जिद में घुसे दोनों संदिग्ध
मस्जिद इंतजामियां कमेटी के अनुसार, दोनों युवक क्षेत्र के ही रहने वाले नहीं हैं और बिना किसी परिचय के मस्जिद में पहुंचे थे। उन्होंने मस्जिद के बाहर बाइक खड़ी की और अंदर चले गए।
सुरक्षा एजेंसी दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उनके मस्जिद में पहुंचने के उद्देश्य, पहचान और अन्य गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।
जांच के बाद स्पष्ट होगी स्थिति
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि, सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय पुलिस का मानना है कि इंतजामियां कमेटी के लोग खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कोई युवक एकाएक मस्जिद में नहीं जाएंगे। वह पहले से मस्जिद में आते-जाते रहे होंगे।
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मस्जिद में नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे
वहीं, दूसरी ओर मस्जिद में सीसीटीवी नहीं लगे होना भी संदेह पैदा कर रहा है। शेरपुर गांव में तीन मस्जिद हैं। बाकी दोनों में सीसीटीवी लगे हुए हैं। कुरैशियान मस्जिद को दो बार सीसीटीवी दान भी किए गए हैं, उसके बावजूद नहीं लगवाए गए। ऐसे में मस्जिद की गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है।