फायरिंग मामले में गवाही देने हापुड़ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कचहरी के बाहर जुटे कार्यकर्ता

केशव त्यागी, हापुड़। वर्ष 2022 में छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुए फायरिंग मामले में गुरुवार को एआईएमआईएम प्रमुख एवं हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी गवाही देने हापुड़ कचहरी पहुंचे। उनके कचहरी पहुंचने की सूचना मिलते ही पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी अदालत परिसर के आसपास पहुंच गए।

ओवैसी के आगमन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। कचहरी परिसर के बाहर और आसपास के प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी और कचहरी आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी। ओवैसी के समर्थकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती।

2022 में छिजारसी टोल के पास हुई थी फायरिंग मामला वर्ष 2022 का है। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में छिजारसी टोल प्लाजा के पास असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की घटना हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

मामले की न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब ओवैसी को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया है। गुरुवार को ओवैसी के हापुड़ पहुंचने को लेकर सुबह से ही कचहरी परिसर में हलचल रही। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक कचहरी के बाहर एकत्र होने लगे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए।

खबरें और भी







कचहरी परिसर में बढ़ाई गई सतर्कता ओवैसी की सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी विशेष रूप से सतर्क रहे। कचहरी परिसर के प्रवेश और आसपास के क्षेत्र में पुलिस की निगरानी रही। किसी भी तरह की अव्यवस्था अथवा अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात रखा गया।

ओवैसी के पहुंचने के दौरान उनके समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी गई। गवाही की कार्रवाई को लेकर कचहरी परिसर में भी लोगों की नजर इस मामले पर बनी रही।

घटना के बाद से चल रही है न्यायिक प्रक्रिया छिजारसी टोल प्लाजा पर हुई फायरिंग की घटना के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आया था। घटना में ओवैसी के काफिले को निशाना बनाए जाने का आरोप लगा था। पुलिस कार्रवाई के बाद मामला अदालत तक पहुंचा और अब इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है।