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    फायरिंग मामले में गवाही देने हापुड़ पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कचहरी के बाहर जुटे कार्यकर्ता

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 12:50 PM (IST)

    एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2022 के फायरिंग मामले में गवाही देने हापुड़ कचहरी पहुंचे, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उनके आगमन पर पार्टी ...और पढ़ें

    HighLights

    1. ओवैसी 2022 के छिजारसी टोल फायरिंग मामले में गवाही देने पहुंचे।

    2. हापुड़ कचहरी के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।

    3. न्यायिक प्रक्रिया के तहत ओवैसी का बयान दर्ज किया गया।

    केशव त्यागी, हापुड़। वर्ष 2022 में छिजारसी टोल प्लाजा के पास हुए फायरिंग मामले में गुरुवार को एआईएमआईएम प्रमुख एवं हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी गवाही देने हापुड़ कचहरी पहुंचे। उनके कचहरी पहुंचने की सूचना मिलते ही पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी अदालत परिसर के आसपास पहुंच गए।

    ओवैसी के आगमन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। कचहरी परिसर के बाहर और आसपास के प्रमुख स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी और कचहरी आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी। ओवैसी के समर्थकों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती।

    2022 में छिजारसी टोल के पास हुई थी फायरिंग

    मामला वर्ष 2022 का है। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में छिजारसी टोल प्लाजा के पास असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग की घटना हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

    मामले की न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब ओवैसी को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया है। गुरुवार को ओवैसी के हापुड़ पहुंचने को लेकर सुबह से ही कचहरी परिसर में हलचल रही। पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक कचहरी के बाहर एकत्र होने लगे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए।

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    कचहरी परिसर में बढ़ाई गई सतर्कता

    ओवैसी की सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी विशेष रूप से सतर्क रहे। कचहरी परिसर के प्रवेश और आसपास के क्षेत्र में पुलिस की निगरानी रही। किसी भी तरह की अव्यवस्था अथवा अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल को तैनात रखा गया।

    ओवैसी के पहुंचने के दौरान उनके समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार नजर रखी गई। गवाही की कार्रवाई को लेकर कचहरी परिसर में भी लोगों की नजर इस मामले पर बनी रही।

    घटना के बाद से चल रही है न्यायिक प्रक्रिया

    छिजारसी टोल प्लाजा पर हुई फायरिंग की घटना के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में आया था। घटना में ओवैसी के काफिले को निशाना बनाए जाने का आरोप लगा था। पुलिस कार्रवाई के बाद मामला अदालत तक पहुंचा और अब इसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही है।

    इसी क्रम में ओवैसी गुरुवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए हापुड़ कचहरी पहुंचे। ओवैसी के आने को लेकर कचहरी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर तैनात जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। देर तक कचहरी परिसर के आसपास पुलिस की सक्रियता बनी रही।

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