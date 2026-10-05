हापुड़ में अलीपुर के पास सेब से भरा कैंटर पलटा, टला बड़ा हादसा; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास हिमाचल से पटना जा रहा सेब से भरा कैंटर पलट गया। हादसा कैसा हुआ, अभी इसकी जांच की जा रही है।

वहीं, इस हादसे में अभी तक किसी की जान जाने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस मौके पर जांच कर रही है।

खबर को अपडेट किया जा रहा है-