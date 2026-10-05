हापुड़ में अलीपुर के पास सेब से भरा कैंटर पलटा, टला बड़ा हादसा; जांच में जुटी पुलिस
By Thakur D P AryaEdited By: Kapil Kumar
Published: Mon, 05 Oct 2026 07:54 AM (IST)
हापुड़ के अलीपुर गांव के पास हिमाचल से पटना जा रहा सेब से लदा एक कैंटर पलट गया। इस हादसे ...और पढ़ें
HighLights
सेब से लदा कैंटर अलीपुर गांव के पास पलटा।
हिमाचल से पटना जा रहा था यह ट्रक।
हादसे में किसी जानहानि की सूचना नहीं।
जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव के पास हिमाचल से पटना जा रहा सेब से भरा कैंटर पलट गया। हादसा कैसा हुआ, अभी इसकी जांच की जा रही है।
वहीं, इस हादसे में अभी तक किसी की जान जाने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस मौके पर जांच कर रही है।
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