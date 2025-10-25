एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी: महिला ने बीच रास्ते दिया बेटी को जन्म, EMT और ड्राइवर की सूझबूझ से मां-बच्ची सुरक्षित

जागरण संवाददाता, हापुड़। एक दिल छू लेने वाली घटना में हरियाणा से अपने गांव लौट रही एक महिला ने एम्बुलेंस के अंदर ही बेटी को जन्म दे दिया। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के गांव मीरापुर पोस्ट औरंगाबाद, तहसील मिश्रिख, थाना संदना की रहने वाली 24 वर्षीय सुनैना, वह काम के बाद घर वापस जा रही थीं, तभी रास्ते में अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई।





समय पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के स्टाफ की तत्परता से मां और नवजात बेटी दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना बुधवार शाम की है। सुनैना हरियाणा में काम करके वापस सीतापुर जा रही थीं। शाम करीब आठ बजे अचानक तेज प्रसव पीड़ा होने पर तुरंत 108 हेल्पलाइन पर कॉल किया।

पीड़ा बढ़ने पर लिया फैसला

सूचना मिलते ही एम्बुलेंस स्टाफ, EMT रामकिशोर और पायलट दीपक कुमार ने मात्र 24 मिनट में, यानी शाम 8:24 बजे गांव बदरखा पहुंचकर मरीज को रिसीव किया। एम्बुलेंस सीएचसी गढ़मुक्तेश्वर की ओर रवाना हुई, लेकिन रास्ते में गांव बदरखा के शिवा ढाबा के पास सुनैना की पीड़ा असहनीय हो गई।





स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए EMT रामकिशोर ने एम्बुलेंस के अंदर ही सुरक्षित प्रसव कराया। कुछ ही पलों में एम्बुलेंस में नन्ही किलकारी गूंज उठी, सुनैना ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया।



