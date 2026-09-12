पश्चिमी UP में नया राजनीतिक समीकरण? जयंत चौधरी की खामोशी के बीच अखिलेश से मिले BKU लोकहित और लोकदल के प्रवक्ता

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी समय में विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक समंवय को लेकर गतिविधियां तेज होने लगी हैं।

इसी क्रम में लोकदल एवं भारतीय किसान यूनियन लोकहित के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हूण ने लखनऊ में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की।

इस दौरान प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही किसानों, युवाओं, गरीबों और आम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

हरीश हूण ने क्या बताया?

राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हूण ने बताया कि प्रदेश में आईएनडीआईए गठबंधन को मजबूत करने तथा आगामी राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्षी दलों के बीच बेहतर समंवय स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई।

नेताओं ने प्रदेश के किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में प्राथमिकता देने पर विचार किया।