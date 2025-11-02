UP News: सुरक्षा ड्यूटी में लापरवाही पर 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड, महकमे में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा के गंगा मेले की सुरक्षा व्यवस्था के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए नौ पुलिसकर्मियों पर एसपी ज्ञानंजय सिंह ने कड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही के आरोप में सभी को तत्काल निलंबित कर दिया गया। सभी निलंबित कर्मी अन्य जिलों से तैनात है, जिससे पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई है।

कार्तिक पूर्णिमा मेले में गंगा स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स बुलाई गई। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने घाटों, मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी ड्यूटी स्थल से गैरहाजिर पाए गए। इस घोर लापरवाही पर बिना देर किए निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई गई।

इनको किया गया सस्पेंड जनपद औरैया से आए दरोगा अशोक पाल, जनपद कानपुर से आए दरोगा सुदेश कुमार, मेरठ के नसीरपुर थाना से आए हेड कांस्टेबल संदीप, फिरोजाबाद से आए हेड कांस्टेबल धर्मेद्र, कानपुर से आए हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर से आए सिपाही सचिन गौतम, एटा से आशीष कुमार, मेरठ से राहुल देव, मेरठ के लोहिया नगर थाने से आई महिला सिपाही मिनी कुशवाहा को निलंबित किया गया है।