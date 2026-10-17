30 फीट के विशाल अजगर से पूरे गांव में मचा हड़कंप, हापुड़ वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में सिंभावली के भोवापुर गांव में शुक्रवार सुबह ईंख के खेत में करीब 30 फिट लंबा अजगर दिखाई देने से किसानों और खेत में काम कर रहे कामगारों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया।

वन विभाग के उप-निरीक्षक सचिन कुमार ने बताया कि किसान शुक्रवार की सुबह गन्नें की छिलाई करने खेत में पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें खेत में अजगर होने की आशंका हुई। जांच करने पर अजगर दिखाई दिया, जिसे देखकर किसान और कामगार घबरा गए।

सूचना पर बीट प्रभारी तेजपाल सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सावधानी पूर्वक अजगर को रेस्क्यू किया। इसके अलावा खुडलिया गांव स्थित आइटीआइ कॉलेज में चाइनीज मांझे में फंसे बाज का भी रेस्क्यू किया गया। मांझे में उलझने के कारण बाज उड़ नहीं पा रहा था।