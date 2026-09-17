12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू: कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ के हाफिजपुर गांव में बुधवार को करीब 12 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। विशालकाय अजगर को देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने तत्काल 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को अजगर से दूर रहने के लिए कहा। इसके बाद रफीक नगर के स्नेक कैचर एहसान को मौके पर बुलाया गया। एहसान ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया।

इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अजगर को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। काफी देर तक लोग विशालकाय अजगर को कौतूहल से देखते रहे। अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।