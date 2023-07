हापुड़ में अनियंत्रित वाहन की टक्कर से 11 वर्षीय कांवड़िया की मौत, हाईवे पर हंगामा

थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एनएच-09 स्थित झिलमिल ढाबे के पास बृहस्पतिवार तड़के करीब 315 बजे गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे 11 वर्षीय कांवड़िए को अनियंत्रित पिकअप के चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में कावंडिए की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे स्वजन व कुछ अन्य कांवडियों ने हंगामा करते हुए हाईवे जाम कर दिया।

वाहन की टक्कर से 11 वर्षीय कांवड़िया की मौत (दीपांशु का फाइल फोटो। जागरण)

हापुड़, जागरण संवाददाता। थाना बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एनएच-09 स्थित झिलमिल ढाबे के पास बृहस्पतिवार तड़के करीब 3:15 बजे गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे 11 वर्षीय कांवड़िए को अनियंत्रित पिकअप के चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में कावंडिए की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे स्वजन व कुछ अन्य कांवडियों ने हंगामा करते हुए हाईवे जाम कर दिया। सूचना मिलने के करीब तीन घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाते हुए शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। मामले में पुलिस ने पिकअप के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोेर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में मृतक दिल्ली कल्याणपुरी के राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वह पुत्र दीपांशु उर्फ प्रिंस और भांजे विशु के साथ स्कूटी पर सवार होकर गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट से गंगा जल लेने गए थे। बृहस्पतिवार तड़के दीपांशु कांधों पर कांवड़ लेकर चल रहा था जबकि, वह भांजे के साथ स्कूटी पर धीरे-धीरे चल रहा था। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित कुचेसर चौपला के निकट झिलमिल ढाबे के पास अनियंत्रित पिकअप के चालक ने पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पुत्र लहूलुहान हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पीड़ित ने मामले की जानकारी स्वजन को दी। हादसा होता देखकर कुछ कांवड़िया भी मौके पर जमा हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। कुछ देर बाद स्वजन मौके पर पहुंच गए। उधर, पुलिस के मौके पर ना पहुंचने से आक्रोशित स्वजन ने हाईवे जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। जिसके बाद कुचेसर चौपला पर तैनात पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और किसी तरह हालात को संभाला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक शीलेष कुमार ने बताया कि मामले में पिकअप के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।

