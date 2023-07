उत्‍तर प्रदेश के हमीरपुर में गुरुवार रात खेत गए गए युवक की हत्‍या कर दी गई। सुबह युवक का खून से लथपथ शव म‍िलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुल‍िस और फारेंस‍िक टीम ने घटनास्‍थल से जरूरी साक्ष्‍य एकत्र क‍िये। एसपी डा. दीक्षा शर्मा ने कहा क‍ि जल्‍द ही हत्‍या का खुलासा क‍िया जाएगा। बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या किसी भारी वस्तु के मारने से हुई है।

Hamirpur Murder News: हमीरपुर में युवक की बेरहमी से हत्‍या

हमीरपुर, जेएनएन। भरुआ सुमेरपुर थानाक्षेत्र के चन्दपुरवा गांव में युवक को खेतों में दौड़ा कर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सुबह खेत मालिक के पुत्र ने शव को देखकर स्वजन को सूचना दी। चन्दपुरवा गांव निवासी 32 वर्षीय प्रदीप उर्फ रिंकू पांडेय पिता के साथ खेती में सहयोग करता था। पिता प्रेमप्रकाश पांडेय ने बताया कि गुरुवार की रात बिजली न होने से गर्मी बहुत थी। इस पर उसका पुत्र रिंकू दरवाजे पर बैठकर मोबाइल फोन से बात कर रहा था। बताया कि रात करीब 12:30 बजे बात करता हुआ घर से निकल आया। तभी सुबह पता चला कि उसका शव गांव निवासी लक्ष्मी साहू के खेत में पड़ा हुआ है। मौके पर डाग स्क्वायड व फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए है। पिता का कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। मौके पर पहुंचीं एसपी डा. दीक्षा शर्मा ने जल्द पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया है। बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या किसी भारी वस्तु के मारने से हुई है। फिलहाल जांच की जा रही है।

