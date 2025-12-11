हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, मिक्सर मशीन में गिरकर मजदूर की मौत; परिजनों ने किया हंगामा
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में मिक्सर मशीन में गिरने से मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने घटना स्थल पर हंगामा किया, जिसके कार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मिक्सर मशीन में सीमेंट डालते समय एक मजदूर उसमे गिरकर फंस गया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर प्लांट पहुंचे स्वजन ने हंगामा करना शुरू कर दिया है।
जिसको लेकर भारी पुलिस बल तैनात है। अभी तक स्वजन ने शव नहीं उठने दिया है। वहीं प्लांट के कर्मचारी मौके से फरार हो गए हैं।
सदर कोतवाली के कुछेछा में संचालित साईं इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में बीते सात वर्ष से कुछेछा निवासी 40 वर्षीय बब्बू निषाद पुत्र बैजनाथ मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गुरुवार की सुबह वह रोजाना की तरह सुबह दस बजे प्लांट पहुंचा। जहां उसने काम करना शुरू किया।
बब्बू ने जैसे ही मिक्सर मसीन में सीमेंट की बोरी डाली। वैसे ही वह भी मशीन के अंदर चला गया। इस दौरान वह मशीन में बुरी तरह से फंस गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्वजन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।
अभी तक स्वजन ने शव नहीं उठने दिया है। घटना से मृतक की पत्नी शोभा समेत बच्चे रो-रोकर बेहाल हैं। घटना के बाद प्लांट के सभी कर्मचारी मौके से फरार हो गए हैं। कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि स्वजन को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं चेयरमैन कुलदीप निषाद भी मौके पर पहुंचे हैं और स्वजन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।