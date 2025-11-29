ऐसा पहली बार! पांच पिल्लों के जन्म पर जश्न, कुतिया के लिए मालिक ने कराई भव्य ‘बराहों’ रस्म, पूरा गांव आमंत्रित
सुमेरपुर के विदोखर पुरई गाँव में रामबाबू सोनी नामक एक व्यक्ति ने अपनी पालतू कुतिया श्रीदेवी के पाँच बच्चों के जन्म पर भव्य बराहों संस्कार का आयोजन किया। इस उत्सव में महिलाओं ने सोहर गीत गाए और गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ खूब आनंद लिया। श्रीदेवी के प्रति प्रेम और सम्मान का यह अनोखा प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
संवाद सहयोगी, जागरण, सुमेरपुर(हमीरपुर)। वैसे तो लोग बेसहारा पशुओं से क्रूर व्यवहार कर उन्हें प्रताड़ित करते देखे जाते, लेकिन पशु प्रेम के अनोखे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक कुत्ते के मालिक ने पिल्लों के जन्म होने पर जश्न मनाया। उसने पूरे गांव को आमंत्रित किया।
विदोखर पुरई गांव में पशु प्रेमियों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां पालतू कुतिया श्रीदेवी के जन्मे बच्चों का धूमधाम से बराहों संस्कार मनाया गया। जो मनुष्य और पशुओं के मध्य मानवता का एक अच्छा संदेश है। इस समारोह में पूरा गांव शामिल हुआ।
सोहर गीत भी महिलाओं ने गाए
सुमेरपुर विकासखंड के विदोखर पुरई निवासी रामबाबू सोनी ने एक कुतिया पाली थी, जिसका नाम श्रीदेवी रखा है। जिसने सोमवार को पांच बच्चों को जन्म दिया था। फिर क्या था पशु प्रेमियों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। शनिवार की रात श्रीदेवी के बच्चों का इंसानों की तरह धूमधाम से बाराहों संस्कार बनाया। इस दौरान महिलाओं ने सोहर गीत गाते गाते हुए बच्चों को दुलार किया।
ढोल नगाड़ों के बीच नाचे ग्रामीण
कार्यक्रम में पशु प्रेमी के परिवार के अलावा आसपास के लोग भी इस बराहों संस्कार में झूमने से अपने आप को नहीं रोक सके और ढोल नगाड़ों की धुन में सभी जमकर थिरके। श्रीदेवी के मालिक ने पूरे मुहल्ले में निमंत्रण देकर सभी को कार्यक्रम में बाराहों का भोज भी कराया। पशुओं के प्रति ऐसा स्नेह और दुलार कभी कभार ही देखने को मिलता है। जो लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। इस कार्यक्रम और पशु प्रेम की गांव समेत पूरे कस्बा में सराहना व चर्चा हो रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।