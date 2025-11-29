ऐसा पहली बार! पांच पिल्लों के जन्म पर जश्न, कुतिया के लिए मालिक ने कराई भव्य ‘बराहों’ रस्म, पूरा गांव आमंत्रित

संवाद सहयोगी, जागरण, सुमेरपुर(हमीरपुर)। वैसे तो लोग बेसहारा पशुओं से क्रूर व्यवहार कर उन्हें प्रताड़ित करते देखे जाते, लेकिन पशु प्रेम के अनोखे मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक कुत्ते के मालिक ने पिल्लों के जन्म होने पर जश्न मनाया। उसने पूरे गांव को आमंत्रित किया।

विदोखर पुरई गांव में पशु प्रेमियों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां पालतू कुतिया श्रीदेवी के जन्मे बच्चों का धूमधाम से बराहों संस्कार मनाया गया। जो मनुष्य और पशुओं के मध्य मानवता का एक अच्छा संदेश है। इस समारोह में पूरा गांव शामिल हुआ।

सोहर गीत भी महिलाओं ने गाए सुमेरपुर विकासखंड के विदोखर पुरई निवासी रामबाबू सोनी ने एक कुतिया पाली थी, जिसका नाम श्रीदेवी रखा है। जिसने सोमवार को पांच बच्चों को जन्म दिया था। फिर क्या था पशु प्रेमियों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। शनिवार की रात श्रीदेवी के बच्चों का इंसानों की तरह धूमधाम से बाराहों संस्कार बनाया। इस दौरान महिलाओं ने सोहर गीत गाते गाते हुए बच्चों को दुलार किया।