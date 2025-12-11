हमीरपुर: दो कारों की भिड़ंत के बाद एक खाई में गिरी व दूसरी के उड़े परखच्चे, एडीसीओ समेत चार घायल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। तेज रफ्तार दो कारों की आपने सामने जोरदार भिड़ंत के बाद एक कार खाई में गिर गई और दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में कार सवार अपर जिला सहकारी अधिकारी (एडीसीओ) समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने वाहन से चारों घायलों को छानी सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से सभी को उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया।

जिला अस्पताल आए घायल मनोज कुमार यादव ने बताया कि राठ तहसील में तैनात कानपुर नगर के मोहल्ला रामादेवी निवासी अपर जिला सहकारी अधिकारी 48 वर्षीय मनोज कुमार यादव पुत्र अंबिका प्रसाद व हमीरपुर के बसेला गांव में खाद सोसाइटी में तैनात जनपद महोबा के महोबकंठ थानाक्षेत्र के दादरी गांव निवासी 38 वर्षीय रविंद्र पुत्र परशुराम दाेनों को राठ से अपनी कार लेकर विकास भवन में होने वाली बैठक में शामिल होने जा रहे थे। तभी बिवांर कस्बा निकलते ही पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से भिड़त हो गई।