हमीरपुर: दो कारों की भिड़ंत के बाद एक खाई में गिरी व दूसरी के उड़े परखच्चे, एडीसीओ समेत चार घायल
हमीरपुर में दो कारों की जोरदार भिड़ंत में एडीसीओ समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक कार खाई में गिर गई, जबकि दूसरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। तेज रफ्तार दो कारों की आपने सामने जोरदार भिड़ंत के बाद एक कार खाई में गिर गई और दूसरी कार के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में कार सवार अपर जिला सहकारी अधिकारी (एडीसीओ) समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपने वाहन से चारों घायलों को छानी सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से सभी को उपचार के बाद चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया।
जिला अस्पताल आए घायल मनोज कुमार यादव ने बताया कि राठ तहसील में तैनात कानपुर नगर के मोहल्ला रामादेवी निवासी अपर जिला सहकारी अधिकारी 48 वर्षीय मनोज कुमार यादव पुत्र अंबिका प्रसाद व हमीरपुर के बसेला गांव में खाद सोसाइटी में तैनात जनपद महोबा के महोबकंठ थानाक्षेत्र के दादरी गांव निवासी 38 वर्षीय रविंद्र पुत्र परशुराम दाेनों को राठ से अपनी कार लेकर विकास भवन में होने वाली बैठक में शामिल होने जा रहे थे। तभी बिवांर कस्बा निकलते ही पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से भिड़त हो गई।
वहीं दूसरी कार में कानपुर नगर के लाल बंगला निवासी 33 वर्षीय सत्यम पुत्र राजेश फाइनेंस कंपनी में मैनेजर है। उनके साथ शहर के रमेड़ी निवासी 37 वर्षीय पुनीत पुत्र अश्वनी अवस्थी कार से राठ कस्बा जा रहे थे। दोनों कारों की जोरदार भिड़ंत से सत्यम की कार खाई में जा गिरी और दाेनों लोग कार में फंस गए।
बिवांर थाना प्रभारी अंकित ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह एसआइ जगत नारायण के साथ पहुंचे और चारों घायलों को अपने वाहनों से छानी पीएचसी भेजा। जहां चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उपचार के बाद चारों घायलों को कानपुर रेफर किया।
