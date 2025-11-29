Hamirpur News: शादी टूटने से आहत ट्रैक्टर चालक ने फंदा लगाकर दी जान, स्वजन बेहाल
हमीरपुर में शादी टूटने से आहत होकर एक ट्रैक्टर चालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 23 वर्षीय विकास का रिश्ता तय होने के बाद लड़की वालों ने इनकार कर दिया था, जिससे वह सदमे में था। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। शादी टूटने से एक ट्रैक्टर चालक इस कदर टूट गया कि उसने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे फंदे पर लटका देख स्वजन ने नीचे उतारा और अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मौदहा कोतवाली के छिरका गांव निवासी 23 वर्षीय विकास पुत्र राम सिंह ईंट-भट्ठे में ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कुछ समय से उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन लड़की वालों ने शादी से इंकार कर दिया।
शादी टूटने से वह सदमे में आ गया और परेशान रहने लगा। शुक्रवार की रात करीब आठ बजे विकास ने अपने ही घर में धोती से फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद जब स्वजन ने उसे फंदे से लटका देखा तो घर में चीख-पुकार मच गई।
स्वजन ने ग्रामीणों की मदद से विकास को फंदे से उतारा और मौदहा सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतक चार भाई व एक बहन में सबसे बड़ा था। इस घटना से मृतक के स्वजन रो रोकर बेहाल हैं।
