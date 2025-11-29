Hamirpur News: शादी टूटने से आहत ट्रैक्टर चालक ने फंदा लगाकर दी जान, स्वजन बेहाल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। शादी टूटने से एक ट्रैक्टर चालक इस कदर टूट गया कि उसने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे फंदे पर लटका देख स्वजन ने नीचे उतारा और अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौदहा कोतवाली के छिरका गांव निवासी 23 वर्षीय विकास पुत्र राम सिंह ईंट-भट्ठे में ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कुछ समय से उसकी शादी की बातचीत चल रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन लड़की वालों ने शादी से इंकार कर दिया।