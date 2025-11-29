हमीरपुर में श्री विद्या मंदिर इंटर कालेज के पास छात्र से कार सवारों ने की मारपीट, फिर अपहरण
हमीरपुर में श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के नजदीक कार में सवार कुछ लोगों ने एक छात्र के साथ मारपीट की और उसे अगवा कर लिया। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पुराने विवाद से खुन्नस खाए कार सवार मुंह में रुमाल बांधे कुछ युवकों ने दिनदहाड़े कालेज के सामने से एक छात्र के साथ पहले मारपीट की फिर उसे कार में बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलने ही कालेज के प्रधानाचार्य ने कोतवाली पुलिस व छात्र के स्वजन को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपितों का पीछा किया। जिन्हें पुलिस ने कुरारा के झलोखर गांव के पास से कार समेत हिरासत में लेकर कोतवाली ले गए हैं। दिनदहाड़े कालेज के सामने हुई इस घटना से लोगों के बीच खलबली मच गई।
सदर कोतवाली के भोला का डेरा मुहल्ला निवासी सत्यम ने बताया कि उसका भाई श्री विद्या मंदिर इंटर कालेज में कक्षा नौ में पढ़ता है। शनिवार की दोपहर हाफडे होने पर वह जैसे ही स्कूल से निकला तभी तीन चार लोग मुंह में रुमाल बांधकर कार में सवार होकर आए और उसके भाई के साथ मारपीट करना शुरू करना शुरू कर दी। इतना ही नही आरोपित युवक उसके भाई को बंधक बनाकर कार में बैठाकर अपने साथ कुरारा की तरफ ले गए।
कालेज के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने उसे घटना की सूचना दी। जिस पर वह भी मौके पर पहुंचा। घटना की जानकारी होने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और शिक्षकों समेत वहां मौजूद छात्रों से घटना के बारे में जानकारी ली। जिसके बाद पुलिस ने आरोपितों का पीछा करना शुरू कर दिया और कुरारा के झलोखर गांव के पास पुलिस ने आरोपितों को कार समेत दबोच लिया।
छात्र शिवम ने बताया कि कार में बैठे युवकों ने उसके साथ रास्ते भर मारपीट की और तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते रहे। कोतवाल पवन पटेल ने बताया कि बीते तीन चार दिन पूर्व कलौलीतीर गांव में लगे मेले में दोनों पक्षों के बीच हुआ था। जिसके कारण उक्त लोगों ने छात्र के साथ मारपीट की और उसे कार में अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि कार समेत चालक को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।