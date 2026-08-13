हमीरपुर: बेटे की चाहत में 5 लाख देकर बच्चा चोरी की साजिश रचने वाले SDO पर गिरी गाज, विभाग ने किया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बेटे की चाहत में पांच लाख रुपये में बच्चा चोरी का षड़यंत्र रचने वाले बिजली विभाग के एसडीओ आरके वर्मा को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा की प्रबंध निदेशक (एमडी) श्रुति सिंह ने निलंबित कर दिया है।

बीते रविवार को घाटमपुर पुलिस ने आरोपित एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद विभाग संबंधित अभिलेख जुटाने में लगा था। अभिलेख मिलने के बाद एमडी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। हमीरपुर के मौदहा में तैनात बिजली विभाग के सब डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) रामकुमार वर्मा ने अस्पताल से बच्चा चोरी कराने का षड़यंत्र रचा था। इसके लिए उन्होंने कानपुर देहात के पुखरायां में तैनात गीता नाम की एएनएम को पांच लाख रुपये का लालच भी दिया था।

एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया रुपयों के लालच में आकर एएनएम ने बीती 10 मई की रात घाटमपुर सीएचसी से एक बच्चा चोरी करने का प्रयास किया। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। विवेचना के क्रम में जब एएनएम के मोबाइल की सीडीआर निकाली गई तो घटना के दिन कई बार एसडीओ आरके वर्मा से बातचीत का सुराग लगा।

इसके साथ ही घटना वाले दिन एसडीओ की लोकेशन भी घाटमपुर स्थित सीएचसी के आसपास ही पाई गई थी। जिस पर घाटमपुर पुलिस ने आरोपित एसडीओ आरके वर्मा के खिलाफ भी मानव तस्करी व अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए बीते रविवार को एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।