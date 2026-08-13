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    हमीरपुर: बेटे की चाहत में 5 लाख देकर बच्चा चोरी की साजिश रचने वाले SDO पर गिरी गाज, विभाग ने किया सस्पेंड

    By Anurag Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 09:23 PM (IST)

    बेटे की चाहत में बच्चा चोरी की साजिश रचने वाले बिजली विभाग के एसडीओ आरके वर्मा को प्रबंध निदेशक श्रुति सिंह ने निलंबित कर दिया है। ...और पढ़ें

    आरोपित एसडीओ आरके वर्मा

    आरोपित एसडीओ आरके वर्मा

    HighLights

    1. एसडीओ आरके वर्मा बच्चा चोरी की साजिश में निलंबित किए गए।

    2. बेटे की चाहत में पांच लाख में बच्चा चोरी का षड़यंत्र।

    3. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी ने एसडीओ को निलंबित किया।

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बेटे की चाहत में पांच लाख रुपये में बच्चा चोरी का षड़यंत्र रचने वाले बिजली विभाग के एसडीओ आरके वर्मा को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आगरा की प्रबंध निदेशक (एमडी) श्रुति सिंह ने निलंबित कर दिया है।

    बीते रविवार को घाटमपुर पुलिस ने आरोपित एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद विभाग संबंधित अभिलेख जुटाने में लगा था। अभिलेख मिलने के बाद एमडी के द्वारा यह कार्रवाई की गई है।

    हमीरपुर के मौदहा में तैनात बिजली विभाग के सब डिवीजनल ऑफिसर (एसडीओ) रामकुमार वर्मा ने अस्पताल से बच्चा चोरी कराने का षड़यंत्र रचा था। इसके लिए उन्होंने कानपुर देहात के पुखरायां में तैनात गीता नाम की एएनएम को पांच लाख रुपये का लालच भी दिया था।

    एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

    रुपयों के लालच में आकर एएनएम ने बीती 10 मई की रात घाटमपुर सीएचसी से एक बच्चा चोरी करने का प्रयास किया। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। विवेचना के क्रम में जब एएनएम के मोबाइल की सीडीआर निकाली गई तो घटना के दिन कई बार एसडीओ आरके वर्मा से बातचीत का सुराग लगा।

    इसके साथ ही घटना वाले दिन एसडीओ की लोकेशन भी घाटमपुर स्थित सीएचसी के आसपास ही पाई गई थी। जिस पर घाटमपुर पुलिस ने आरोपित एसडीओ आरके वर्मा के खिलाफ भी मानव तस्करी व अपहरण का मुकदमा दर्ज करते हुए बीते रविवार को एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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    इस घटना के बाद विभाग के उच्चाधिकारी एसडीओ के खिलाफ हुई कार्रवाई के संबंध में अभिलेख जुटाने में लगे हुए थे। घाटमपुर पुलिस द्वारा मिले अभिलेख बिजली विभाग के अधिकारियों ने आगरा की एमडी श्रुति सिंह को भेजे।

    जिसके बाद उनके द्वारा गुरुवार को आरोपित एसडीओ आरके वर्मा निलंबित कर दिया गया है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जीसी यादव ने बताया कि एमडी श्रुति सिंह ने एसडीओ को निलंबित कर दिया है।

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