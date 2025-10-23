100 परिषदीय स्कूलों में खुलेंगे ओपन जिम, UP के इस जिले को मिली एक करोड़ की मंजूरी

हरिओम धुरिया, जागरण. हमीरपुर। नौनिहालों की प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जिले के सौ प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ओपन जिम व झूलों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने खनिज निधि से करीब एक करोड़ रुपये की धनराशि इसके लिए आवंटित कर दी है।

इनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई विद्यालयों में ओपन जिम व झूले लग भी गए हैं। इससे बच्चों को खेलकूद में बढ़ावा मिलेगा और साथ ही शारीरिक रूप से मजबूत भी होगें। इससे बच्चों का स्कूलों के प्रति रूझान भी बढ़ेगा।

एक करोड़ से बनेंगे ओपन जिम खनिज अधिकारी विकास सिंह परमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश में खनिज निधि से जनपद के सातों विकासखंडों में सौ परिषदीय विद्यालयों में करीब एक करोड़ की लागत से ओपन जिम व झूलों के साथ सौ विद्यालयों में लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। कई विद्यालयों में इनका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इनमें सबसे अधिक सुमेरपुर विकासखंड में 29, कुरारा 28, गोहांड 10, सरीला 13, मौदहा 08, राठ 09 व मुस्करा क्षेत्र के तीन स्कूलों में इन्हें लगाया जा रहा है।

ओपन जिम के निर्माण के बाद इन विद्यालयों के छात्र-छात्राएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जिम का उपयोग कर सकेंगे। यह कदम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उस सपने की ओर एक बड़ा कदम है। जिसमें हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। जिम के माध्यम से बच्चों को शारीरिक फिटनेस का महत्व समझाया जाएगा।

इन विद्यालयों में लग रहे झूले व ओपन जिम कन्या प्राथमिक विद्यालय सिसोलर, कन्या प्राथमिक विद्यालय बैजेमऊ, कन्या प्राथमिक विद्यालय चांदीकला, कन्या प्राथमिक विद्यालय जलालपुर, प्राथमिक विद्यालय चंडौत डांडा, नगरीय प्राथमिक विद्यालय चंडौत डांडा, कन्या प्राथमिक विद्यालय चंडौत डांडा, प्राथमिक विद्यालय बौखर, प्राथमिक विद्यालय कुपरा, प्राथमिक विद्यालय बहदीना अछपुरा, प्राथमिक विद्यालय बड़ाघाट, प्राथमिक विद्यालय जिगनी, प्राथमिक विद्यालय बंगरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय अमरपुरा, प्राथमिक विद्यालय हेलापुर, प्राथमिक विद्यालय सहुरापुर, कन्या प्राथमिक विद्यालय पौथिया, प्राथमिक विद्यालय शिवरामपुर, प्राथमिक विद्यालय मलिहातालाब, कन्या प्राथमिक विद्यालय पत्योरा सहित अन्य विद्यालय शामिल हैं।