8 साल की बच्ची का रेप-मर्डर, शव के टुकड़े किए और जला दिया; यूपी में पांच साल बाद दोषी को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। मासूम से दुष्कर्म के बाद चाकू से उसके टुकड़े कर शव जलाने वाले आरोपित के मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना की रकम का 80 प्रतिशत मृतका के स्वजन को देने के भी आदेश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सहायक शासकीय अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी वादिनी ने कोतवाली में 26 जून 2020 को तहरीर दी थी। जिसमें वादिनी ने बताया कि 25 जून 2020 की शाम उसकी आठ वर्षीय पुत्री के साथ चारपाई में लेटी थी। रात करीब ढाई बजे वादिनी ने उठकर देखा तो उसकी पुत्री चारपाई से लापता थी।

तभी उसने अपने स्वजन को जगाकर पुत्री के लापता होने की जानकारी दी। स्वजन ने पड़ोस में आसपास ढूंढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी पुत्री को कोई सुराग न लगने पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना शुरू कर दिया। तभी पड़ोसियों ने पुलिस को 26 जून 2020 को सूचना दी कि एक घर से जलने की गंध आ रही है।

मौके पर पहुंची पुलिस ने घर में देखा तो जली हुई राख, हड्डी, बच्ची के पैर के छल्ले, चाकू व तावा बरामद किया। पुलिस ने कानपुर की फारेंसिक टीम को बुलाकर जांच कराई। जिस पर मौके पर मौजूद अभियुक्त संतोष कोरी पुत्र राजाराम कोरी ने सबके सामने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसे चाकू से टुकड़े कर जला दिया है।