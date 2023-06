Hamirpur News: यूपी के हमीरपुर में यमुना में उतराता मिला लापता युवक का शव, हत्या का आरोप

हमीरपुर ज‍िले में बुधवार को यमुना नदी में युवक का शव म‍िलने से हड़कंप मच गया। इलाकाई लोगों ने पुल‍िस को शव म‍िलने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुल‍िस ने गोताखोर की मदद से शव को नदी से न‍िकलवाया। शव म‍िलने की सूचना पर स्‍वजन भी मौके पर पहुंच गए। स्‍वजन ने युवक की हत्‍या कर शव को नदी में फेके जाने का आरोप लगाकर हंगामा शुरु कर द‍िया।

Hamirpur News: यमुना में म‍िला युवक का शव

Your browser does not support the audio element.

हमीरपुर, जेएनएन। साथियों संग यमुना नदी में मछलियों पकड़ने गए मछुवारे का शव दो दिन बाद यमुना नदी में उतराता मिला। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे स्वजन ने मृतक के साथियों पर हत्या कर शव नदी में फेंकने का आरोप लगाया है। सदर कोतवाली के भिलांवा मोहल्ला निवासी अभिषेक (28) पुत्र रवि पेशे से मछुवारा है और मछली बेंचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के भाई सौरभ ने बताया कि 26 जून की सुबह करीब 11 बजे मोहल्ले के जीतू, मिड़वा व कैलाश उसके भाई को अपने साथ ले गए। पहले इन लोगों ने उसके भाई को शराब पिलाई और फिर नदी किनारे ले गए। जहां पर उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। काफी तलाश के बाद जब अभिषेक नहीं मिला तो स्वजन ने मंगलवार की रात कोतवाली में गुमशुदगी की तहरीर दी और बुधवार की सुबह अभिषेक का शव नदी में उतराता मिला। मृतक के शरीर में चोट के निशान मिले हैं। जिस पर स्वजन ने इसे हत्या बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल दुर्गविजय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra