Hamirpur News: हमीरपुर में स्थानांतरण होने पर VPO ने फंदा लगा दी जान, मां बोली- तबादले से था परेशान

Hamirpur News हमीरपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी ने तबादला होने पर फांसी लगाकर जान दे दी। ग्राम पंचायत अधिकारी स्‍थानांतरण के बाद से परेशान था। मां ने बताया दूसरे गांव कर तबादला होने के बाद से वो अक्‍सर परेशान रहता था। वहीं रिश्तेदारों की मदद से अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए लड़का खोज रहा था। इस घटना से मोहल्ले में शोक का माहौल है।

Hamirpur News: हमीरपुर में स्थानांतरण होने पर VPO ने फंदा लगा दी जान

मौदहा, संसू। स्थानांतरण होने से परेशान ग्राम पंचायत अधिकारी ने शनिवार की तड़के अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से स्वजन में कोहराम मच गया। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। कस्बे के मराठीपुरा निवासी 22 वर्षीय अनुज कुमार माथुर पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद बांदा के जसपुरा ब्लाक में ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर तैनात थे। अनुज ने शनिवार को अपने घर में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की मां विजयलक्ष्मी ने बताया कि अधिकारियों द्वारा उसका जसपुरा ब्लाक के ही दूसरे गांव में स्थानांतरण कर दिया गया था। जिससे वह कई दिनों से परेशान रहने लगा था। अनुज के पिता राजेंद्र प्रसाद भी ग्राम विकास अधिकारी थे। जिनकी मौत के बाद अनुज को नौकरी मिली थी। अनुज छह भाई-बहनों में तीसरे नंबर का था। उसके ऊपर बहनों की शादी करने के अलावा सभी जिम्मेदारियां थी। वह अपने रिश्तेदारों की मदद से अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए लड़का खोज रहा था। इस घटना से मोहल्ले में शोक का माहौल है। वहीं कोतवाल हेमंत कुमार ने बताया कि अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है।

