    कानपुर-सागर हाईवे जाम किया तो होगी सख्त कार्रवाई, DM घनश्याम मीना ने दी चेतावनी

    By Anurag Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:08 PM (IST)

    हमीरपुर के जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कानपुर सागर हाईवे पर लगने वाले जाम पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने एनएचएआइ के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यव ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कानपुर सागर हाईवे पर लगने वाले जाम को लेकर जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एनएचएआइ के एई को फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने कहा कि यदि अब हाईवे पर जाम लगा तो सीधे संबंधित लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इतना ही नही उन्होंने हाईवे पर काम करने वाली कार्यदायी संस्था को भी ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है।

    बीते कई दिनों से कानपुर सागर हाईवे पर लगने वाला जाम लोगों के लिए आफत बन चुका है। इस जाम से लोगों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बीते दिन रातभर हाईवे जाम से कराहता रहा और लोग उसमें फंसे नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर सागर हाईवे के जाम की इस समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने मंगलवार को एनएचएआइ के एई उमेश कुमार व अन्य टीम के लोगों को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई।

    उन्होंने कहा कि यदि अब आगे जाम लगा तो एनएचएआइ और कार्यदायी संस्था दोनों के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। जाम में फंसकर लोगों की जानें जा रही हैं और मरीजों को भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को जाम की समस्या से न जूझना पड़े। ऐसी कोई व्यवस्था की जाए।

    यमुना पुल, रानी लक्ष्मीबाई पार्क व मौदहा में खड़ी होगीं क्रेन

    डीएम ने एएनएचआइ के एई को निर्देशित किया है कि कानपुर सागर हाईवे पर लगने वाली जाम की समस्या को देखते हुए हमीरपुर में तीन क्रेन की व्यवस्था की गई।

    एक क्रेन यमुना, दूसरी रानी लक्ष्मीबाई पार्क व तीसरी क्रेन मौदहा कस्बा में खड़ी कराई जाए। जिससे कि जहां भी वाहन खराब हो तत्काल क्रेन की मदद से वाहन हटाकर वाहनों का संचालन चालू रखा जा सके। इसके अलावा डीएम ने पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं।

    व्यापार मंडल ने भी डीएम को दिया था जाम से निजात दिलाने का ज्ञापन

    बीते दिन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विवेक गुप्ता के नेतृत्व में तमाम व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर जाम की समस्या से निजात दिलाने की मांग की थी।

    ज्ञापन देने वालों में इस मौके पर जिला वरिष्ठ महामंत्री हृदेश मिश्र, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता,उपाध्यक्ष रमाकांत तिवारी, महामंत्री शरद गुप्ता, कोषाध्यक्ष मनीष गोयल, कोर कमेटी अध्यक्ष महेश गुप्ता, युवा संरक्षक रामबाबू गुप्ता, युवा महामंत्री राधे, युवा उपाध्यक्ष मनीष अवस्थी, युवा नगर मंत्री शशिकांत गुप्ता, संगठन मंत्री विमल तिवारी, नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बल्लू दीक्षित समेत अन्य व्यापारी मौजूद रहे थे।