Hamirpur Police में बड़ा फेरबदल, SP दीक्षा शर्मा ने 30 पुलिसकर्मियों का किया ट्रांसफर; देखें लिस्ट
हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक डॉ. दीक्षा शर्मा ने 30 सिपाहियों का स्थानांतरण किया है। इनमें 20 पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से अलग-अलग थानों में भेजे गए हैं। स्थानांतरित सिपाहियों में आकाश कुमार को मुस्करा से जरिया, अभिषेक कुमार यादव को जरिया से बिवांर, और भूपेंद्र निरंजन को जरिया से चिकासी भेजा गया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मची है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पुलिस महकमें में लगातार बदलाव का क्रम चल रहा है। बीते दिनो निरीक्षक व उपनिरीक्षक के बाद 29 मुख्य आरक्षी व आरक्षियों का स्थानांतरण किया गया था।
जिसमें से तीन सिपाहियों को एसपी डा.दीक्षा शर्मा के द्वारा लाइन हाजिर किया गया था। वहीं शुक्रवार की रात 30 सिपाहियों का और स्थानांतरण कर उन्हें अलग अलग थाने भेजा है। जिसमें 20 पुलिस कर्मी ऐसे हैं जिन्हें पुलिस लाइन से अलग अलग थानों में स्थानांतरित किया गया है। इस कार्रवाई से महकमें में खलबली मची हुई है।
एसपी द्वारा जारी की गई स्थानांतरण सूची के अनुसार आरक्षी आकाश कुमार को मुस्करा से जरिया, अभिषेक कुमार यादव को जरिया से बिवांर, भूपेंद्र निरंजन को जरिया से चिकासी, प्रिंस कुमार को जरिया से सुमेरपुर, महिला आरक्षी सरिता तिवारी को जरिया से राठ, वंदना यादव को जरिया से राठ, हरदीप सिंह को चिकासी से कोतवाली नगर, सुरजीत यादव को राठ से कोतवाली नगर भेजा गया है।
उधर, नागेंद्र यादव को कुरारा से थाना जरिया, मनीष द्विवेदी को कुरारा से सुमेरपुर, पुलिस लाइन में तैनात रहे सचिन यादव को न्यायलय सुरक्षा, गोपाल कुमार को न्यायालय सुरक्षा, कंचन यादव को एएचटी, मनोज कुमार को सुमेरपुर, महेंद्र सिंह को क्राइम थाना सुमेरपुर, राजेश कुमार यादव को कोतवाली नगर, विजय सिंह को हेड मुहर्रिर क्राइम कोतवाली नगर,मो.जावेद को ललपुरा तैनात किया गया।
विजय कुमार सिंह को बिवांर, कार्तिकेय गोड़ को हेड मुहर्रिर क्राइम थाना बिवांर, सूर्य प्रताप सिंह को मौदहा, अभिषेक यादव को हेड मुहर्रिर क्राइम थाना मौदहा, राजेश कुमार यादव को सिसोलर, सुनील कुमार को मुस्करा, विजयकृष्ण यादव को हेड मुहर्रिर क्राइम थाना राठ, विपिन कुमार मिश्रा को थाना ललपुरा, आनंद कुमार को हेड मुहर्रिर क्राइन थाना जरिया, धर्मेंद्र यादव को चिकासी, अंजली को मझगवां व निशा पटेल को थाना मौदहा स्थानांतरित किया गया है।
