उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में हमीरपुर की 'महुआ' बर्फी की घुली मिठास, विदेशी मेहमान हुए फिदा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बुंदेलखंड के हमीरपुर की महुआ बर्फी अपनी मिठास फैला रही है। जनपद के गिरवर धाम राठ की लजीज मिठाई के साथ ही डुबरी फरा व सन्नाटा इस ट्रेड शो में लोगों की पहली पसंद बना है।

पांच दिनों में डेढ़ क्विंटल से अधिक महुआ बर्फी बिक चुकी है। जबकि दो क्विंटल महुआ बर्फी के लिए आनलाइन आर्डर भी मिल चुका है। अफ्रीका, जापान सहित करीब सात देशों के लोगों ने सुगर फ्री होने के चलते इस बर्फी को खूब पसंद किया। इस बर्फी का स्वाद चखकर विदेशी मेहमान भी बुंदेलखंडी इस व्यंजन के दीवाने हो गए हैं।

ओडीओसी योजना के जरिए पहली बार हमीरपुर जिले के गिरवर धाम राठ की महुआ बर्फी लकी लांच ट्रेड शो में लोगों के बीच अपनी मिठास बिखेर रही है। महुआ बर्फी का स्टाल जिला उद्योग केंद्र से जुड़े आनंद कुमार राठ ने लगाया है।

इसके साथ ही बलराम दादी ने बुंदेलखंड का डुबरी फरा व सन्नाटा का स्टाल लगाया है। उपायुक्त उद्योग जयश्री तिवारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में लगे हमीरपुर की महुआ बर्फी व डुबरी फरा व सन्नाटा को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है।

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का शुभारंभ हो गया है। 25 से 29 सितंबर तक चले इस पांच दिवसीय आयोजन का उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने किया था।