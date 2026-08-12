हमीरपुर में सड़क के लिए सड़क पर उतरे Gen-Alpha, तिरंगा थाम कलेक्ट्रेट घेरा; अभिजीत दीपके ने किया सैल्यूट

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। यूपी के हमीरपुर में आजादी के बाद से पक्की सड़क न मिलने से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा और करीब पांच किमी.पैदल तिरंगा यात्रा निकालते हुए चंदूपुर गांव समेत आसपास डेरों के ग्रामीण अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां पर उन्होंने बदहाल सड़क को दुरुस्त कराने की लेकर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल से मिलने की मांग की लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है।

इतनी ही नहीं जंतर-मंतर पर आंदोलन से केंद्र की सरकार को भी झुका चुके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का साथ इन बच्चों को मिला है। अभिजीत ने बच्चों का वीडियो शेयर करते हुए इन्हें सैल्यूट किया है और इनका हौसला अफजाई करते हुए सरकार पर निशाना साधा है।

वहीं हमीरपुर में डीएम से न मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया था। कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे से दौड़े हुए हाथ में तिरंगा लेकर बच्चों संग ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में भी घुसने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस बल ने गेट बंद कर दिया। इस हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। जिसके बाद लोगों ने डीएम कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी शुरू कर दी। करीब चार घंटे तक चला यह प्रदर्शन दोपहर तीन बजे खत्म हुआ।

खबरें और भी





