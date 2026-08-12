यूपी के हमीरपुर में Gen-Alpha का प्रदर्शन, तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे; सड़क न बनने पर थे नाराज

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। आजादी के बाद से पक्की सड़क न मिलने से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा और करीब पांच किमी.पैदल तिरंगा यात्रा निकालते हुए चंदूपुर गांव समेत आसपास डेरों के ग्रामीण अपने बच्चों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां पर उन्होंने बदहाल सड़क को दुरुस्त कराने की लेकर जिलाधिकारी अभिषेक गोयल से मिलने की मांग की लगे।

डीएम से न मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट के गोल चबूतरे से दौड़े हुए हाथ में तिरंगा लेकर बच्चों संग ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में भी घुसने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस बल ने गेट बंद कर दिया। इस हंगामे को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी तैनात रही। जिसके बाद लोगों ने डीएम कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी शुरू कर दी। करीब चार घंटे तक चला यह प्रदर्शन दोपहर तीन बजे खत्म हुआ। इस दौरान कोतवाली, ललपुरा थाने की पुलिस समेत पीएसी तैनात रही।

विकासखंड कुरारा के चंदूपुर गांव के बच्ची के डेरा से लेकर हमीरपुर तक की करीब डेढ़ किमी. की कच्ची सड़क हर वर्ष बरसात में दलदल हो जाती है। जिसके कारण करीब 1600 की आबादी को निकलने चलने में दिक्कत होती है। हालात यह हो जाते हैं कि बच्चे कीचड़ वाला रास्ता होने के कारण पढ़ाई को स्कूल नहीं जा पाते हैं और बीमार और गर्भवती महिलाओं को लेने के लिए एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है।

इस समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को गांव से लेकर कलेक्ट्रेट तक करीब पांच किलोमीटर तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। जहां पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कभी लोग गोल चबूतरे में प्रदर्शन करते नजर आए तो कभी आक्रोशित छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों संग डीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते दिखे।

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सुबह करीब 11 बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक यह प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में चलता रहा। मुख्य गेट में धरना प्रदर्शन होने के कारण अधिकारियों की गाड़ियां नहीं निकल सकीं। जिसके चलते कलेक्ट्रेट के दूसरी तरफ के गेट खोले गए और अधिकारियों के वाहनों को निकाला गया। जब कलेक्ट्रेट से सभी लोग चले गए तो प्रदर्शनकारी भी शांत हो गए और वह भी बच्चों के साथ वापस लौट गए।