Hamirpur Protest: हाथ में तिरंगा और आंखों में आंसू लिए Gen-Alpha की रही एक ही मांग, हम भी कुछ बनना चाहते हैं

अनुराग मिश्रा, हमीरपुर।आजादी के बाद से पक्की सड़क को लेकर परेशान ग्रामीणों संग आए बच्चों (Gen Alpha Protest) के हाथों में तिरंगा और आंखों में आंसू थे। बच्चे यही कह रहे थे साहब हम भी पढ़कर लिखकर कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन गांव की बदहाल सड़क हमारी पढ़ाई और स्कूल की डगर में बाधक बनी हुई है। बरसात में हमारा स्कूल जाना बंद हो जाता है।

कीचड़ में गंदे होकर स्कूल जाते हैं तो वहां भी हमें भगा दिया जाता है तो भला हम कैसे पढ़े और आगे बढ़ें। यह बताते हुए कुछ छात्राएं फफक कर रो पड़ीं। अधिकारियों ने बच्चों को आश्वस्त किया कि उनकी पढ़ाई में बदहाल सड़क बाधक नहीं बनेगी। हर हाल में मार्ग का निर्माण कराकर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ताकि उनका भविष्य संवर सकें।

विकासखंड कुरारा के चंदूपुर गांव समेत गंगवा का डेरा, भिखुआ डेरा, ब्रह्मा का डेरा, बचुआ का डेरा, बच्ची का डेरा, चुनकू का डेरा और बनवासी का डेरा के सैकड़ों लोग व कक्षा एक से 12 तक पढ़ने वाले बच्चे अपने अभिभावकों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे।

कलेक्ट्रेट में हुए हंगामे को लेकर अलर्ट खड़ी पुलिस। जागरण यह बच्चे अपने भविष्य की दुहाई देते हुए बार बार मौके पर मौजूद अधिकारियों से बदहाल सड़क को पक्की करने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव व डेरा में स्कूल न होने के कारण बच्चों को हमीरपुर जाना पड़ता है। करीब एक हजार बच्चा रोजाना जिला मुख्यालय पढ़ाई के लिए जा रहा है। लेकिन बरसात में दलदल वाली सड़क इनकी पढ़ाई में बाधक बन जाती है।

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हर वर्ष की यह समस्या उनके सामने बनी रहती है और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दलदल से होकर गुजरने वाले छात्र छात्राओं के कीचड़ लगने से कपड़े गंदे हो जाते हैं। इतना ही नहीं कई बार बच्चे दलदल में गिरकर घायल भी हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।