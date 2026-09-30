हमीरपुर में कोट बाजार चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, ड्यूटी में लापरवाही का आरोप

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। कस्बे के कोट बाजार क्षेत्र में लगातार हुई चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है।

एसपी ने ड्यूटी में लापरवाही के मामले में कोट बाजार चौकी प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।

कोट बाजार चौकी क्षेत्र के सर्राफा बाजार में महज 14 दिनों के भीतर चोरी की दो वारदातें हुई थीं। लगातार घटनाओं से व्यापारियों में पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी थी। मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने घटनाओं की समीक्षा की।

प्रारंभिक जांच में ड्यूटी में लापरवाही सामने आने पर एसपी मृगांक शेखर पाठक ने कोट बाजार चौकी प्रभारी रमाकांत तथा कांस्टेबल शिवम और छोटे सिंह को निलंबित कर दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और रात्रि गश्त को लेकर पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है।