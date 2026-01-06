सबसे सर्द रहा मंगलवार, 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान में कांपा हमीरपुर 

फोटो संख्या - 06 एचएएम 13 व 14

- अधिकतम तापमान 13.2 और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस किया रिकार्ड

- धूप न निकलने के कारण जनजीवन रहा अस्त व्यस्त, वाहनों की रफ्तार में दिखी धीमी

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : घने कोहरे की चादर से सारा दिन पूरा जिला ढका रहा और सर्द हवाएं लोगों को ठिठुरने के लिए मजबूर करती रहीं। लोग सर्दी से निजात पाने के लिए अलाव और हीटर का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार का दिन अभी तक के दिनों में सबसे सर्द रहा। न्यूनतम तापमान 6.2 और अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। कोहरे के कारण ट्रेनें और बसें भी देरी से आईं। जिसके कारण यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

मंगलवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई, सारा दिन कोहरा छाया रहने के कारण वाहनों की रफ्तार में ब्रेक सा लगा नजर आया। घने कोहरे के बीच इंटर कालेजों में पढ़ने वाले बच्चे कंपकंपाते हुए स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर हुए। शासन के निर्देश थे कि पांच जनवरी तक कक्षा 12 तक के विद्यालय बंद रहेंगें। जिसके बाद छह जनवरी से इन स्कूलों का संचालन शुरू हो गया और बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल जाते नजर आए। सारा दिन धूप न निकलने के कारण लोगों का जन जीवन अस्त व्यस्त रहा और लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव के आगे बैठे नजर आए। मौसम विभाग के भवानीदीन ने बताया कि मंगलवार का दिन सबसे सर्द रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम तापमान 13.2 और न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। घना कोहरा छाए रहने के कारण हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। वहीं सर्दी के कारण खांसी और जुकाम के मरीजों में भी इजाफा हुआ है। वहीं मासूम बच्चे भी निमोनिया का शिकार हो रहे हैं।