हमीरपुर: पुल पर चढ़ते ही रोडवेज बस के निकल गए दो टायर, यात्रियों में मची चीख-पुकार

संवाद सूत्र, हमीरपुर। राठ डिपो की रोडवेज बस में रविवार को उस समय बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब राठ से दिल्ली जा रही बस के दोनों पिछले टायर निकल गए। चिकासी पुल पर बस के पहुंचते ही पुल चढ़ने के दौरान हुई घटना से बस में सवार यात्रियों में हलचल मच गई। गनीमत रही कि बस की गति नियंत्रित रही और कोई जनहानि नहीं हुई। इस मामले में एआरएम ने फोरमैन से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

राठ डिपो की बस रविवार को राठ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब पांच-छह यात्री सवार थे। बस चिकासी पुल पर पहुंची और जैसे ही पुल पर चढ़ी, उसके पीछे लगे दोनों टायर निकल गए। टायर निकलते ही बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार और हलचल मच गई।

इस घटना के बाद चालक ने बस को नियंत्रित करते हुए रोक दिया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। समय रहते बस रुक जाने से बड़ा हादसा टल गया। इस संबंध में डिपो प्रभारी निखिल वर्मा ने बताया कि फोरमैन घासीराम से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।