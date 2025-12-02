हमीरपुर में ओवरलोडेड व बिना रायल्टी वाले डंपर चालकों की मनमानी, टीम पहुंची तो भागे, 15 वाहन सीज

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। ओवरलोड व बिना रायल्टी चलने वाले वाहनों के खिलाफ जिलाधिकारी घनश्याम मीना के निर्देशन पर सोमवार की रात जिले के अलग अलग स्थानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में खान विभाग समेत परिवहन व पुलिस की टीम मौजूद रही। अभियान के दौरान कुल 15 ओवरलोड वाहनों को सीज कर संबंधित थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई से वाहन चालकों में खलबली मची रही।

लोकेशनबाजों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बाद भी कुछ चोरी छिपे अभी भी अधिकारियों की लोकेशन लेकर ओवरलोड व बिना रायल्टी वाहनों की निकासी करा रहे हैं। सोमवार की रात एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ राय व खान निरीक्षक उमाकांत तथा कोतवाल पवन पटेल व एसआइ हर्षवीर सिंह ने संयुक्त रूप से सोमवार की रात्रि 2:30 बजे से मंगलवार की सुबह करीब आठ बजे के सघन चेकिंग अभियान चलाया।

इस औचक चेकिंग अभियान में सदर कोतवाली के रानी लक्ष्मीबाई एवं राठ तिराहा से खान निरीक्षक उमाकांत व उनके द्वारा 15 ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया। सभी वाहन अधिकारियों की लोकेशन लेकर निकल जा रहे थे। इस दौरान वाहन चालक अपने वाहनों की स्टेयरिंग लाक करके मौके से फरार हो गए। जिस पर टीम ने स्टेयरिंग लाक व जीपीएस तोड़कर वाहनों को सीज करते हुए कुछेछा चौकी में खड़ा कराया। चेकिंग टीम ने इस दौरान दो मोबाइल भी बरामद किए हैं। जिससे लोकेशनबाजों के बारे में पुलिस को और भी अहम सुराग मिलेंगें।