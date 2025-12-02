Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हमीरपुर में ओवरलोडेड व बिना रायल्टी वाले डंपर चालकों की मनमानी, टीम पहुंची तो भागे, 15 वाहन सीज

    By Anurag Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 04:58 PM (IST)

    हमीरपुर में ओवरलोड और बिना रॉयल्टी वाले डंपर चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों को जब्त किया गया। अवैध खनन की शिकायतों के बाद अधिकारियों की ट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। ओवरलोड व बिना रायल्टी चलने वाले वाहनों के खिलाफ जिलाधिकारी घनश्याम मीना के निर्देशन पर सोमवार की रात जिले के अलग अलग स्थानों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में खान विभाग समेत परिवहन व पुलिस की टीम मौजूद रही। अभियान के दौरान कुल 15 ओवरलोड वाहनों को सीज कर संबंधित थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। इस कार्रवाई से वाहन चालकों में खलबली मची रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    लोकेशनबाजों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बाद भी कुछ चोरी छिपे अभी भी अधिकारियों की लोकेशन लेकर ओवरलोड व बिना रायल्टी वाहनों की निकासी करा रहे हैं। सोमवार की रात एआरटीओ प्रवर्तन अमिताभ राय व खान निरीक्षक उमाकांत तथा कोतवाल पवन पटेल व एसआइ हर्षवीर सिंह ने संयुक्त रूप से सोमवार की रात्रि 2:30 बजे से मंगलवार की सुबह करीब आठ बजे के सघन चेकिंग अभियान चलाया।

    इस औचक चेकिंग अभियान में सदर कोतवाली के रानी लक्ष्मीबाई एवं राठ तिराहा से खान निरीक्षक उमाकांत व उनके द्वारा 15 ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया। सभी वाहन अधिकारियों की लोकेशन लेकर निकल जा रहे थे। इस दौरान वाहन चालक अपने वाहनों की स्टेयरिंग लाक करके मौके से फरार हो गए। जिस पर टीम ने स्टेयरिंग लाक व जीपीएस तोड़कर वाहनों को सीज करते हुए कुछेछा चौकी में खड़ा कराया। चेकिंग टीम ने इस दौरान दो मोबाइल भी बरामद किए हैं। जिससे लोकेशनबाजों के बारे में पुलिस को और भी अहम सुराग मिलेंगें।


    पुलिस की टीमें लगातार कस रही हैं लोकेशनबाजों पर शिकंजा

    बीते दिनों खान निरीक्षक की तहरीर के आधार पर दर्ज किए मुकदमे के बाद लगातार पुलिस लोकेशनबाजों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब तक कुल सात लोकेशनबाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और चार गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। जिसके बाद से लोकेशनबाजों से टीम को राहत मिली है।