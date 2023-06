Hamirpur News: नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने वाले फूफा को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

10 वर्षीय किशोरी मां की मौत के बाद अपनी बुआ और फूफा के घर रहने लगी थी। फूफा ने मासूम बच्ची के साथ कई बार हैवान‍ियत की। स्कूल में बच्ची को गुमसुम देख जब शिक्षकों ने उससे जोर देकर पूछा तो उसने फूफा की हैवानियत बयां कर दी। इस घटना के बाद किशोरी की बड़ी बहन ने मौदहा कोतवाली में फूफा रामस्वरूप के खिलाफ तहरीर दी।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी फूफा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।- सांकेति‍क तस्‍वीर

हमीरपुर, जागरण संवाददाता। मां के निधन व पिता के दिल्ली में मजदूरी करने के कारण अपने बुआ के घर रह रही नाबालिग भतीजी के साथ फूफा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया। जानकारी होने पर किशोरी की बड़ी बहन ने थाना मौदहा में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी फूफा के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने आरोपी फूफा को आजीवन कारावास (आखिरी सांस तक) और पचास हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अर्थदंड की धनराशि पीड़ित किशोरी को देने के आदेश किए हैं। मां की मौत के बाद बुआ और फूफा के घर रहने लगी थी क‍िशोरी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि मामला मौदहा कोतवाली के एक गांव का है। 10 वर्षीय किशोरी मां की मौत के बाद अपनी बुआ और फूफा के घर रहने लगी थी। फूफा ने मासूम बच्ची के साथ कई बार हैवान‍ियत की। बच्ची किसी से कुछ न कह सकी। स्कूल में बच्ची को गुमसुम देख जब शिक्षकों ने उससे जोर देकर पूछा तो उसने फूफा की हैवानियत बयां कर दी। इस घटना के बाद किशोरी की बड़ी बहन ने मौदहा कोतवाली में फूफा रामस्वरूप के खिलाफ तहरीर दी। 'Hello... मैं नेहा बोल रही हूं', मह‍िला ने वीड‍ियो कॉल पर की अश्‍लील हरकतें और कर ली रिकॉर्ड‍िंग; फि‍र... कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा पुलिस ने 13 सितंबर 2019 को धारा 376 एबी आईपीसी व 5 (एम/एन) व 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने रामस्वरूप को नाबालिग बच्ची के दुष्‍कर्म का दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक जेल में रखने की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माना की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को अदा की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने भी प्रभावी पैरवी की।

