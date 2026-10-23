हमीरपुर में पत्नी को वीडियो कॉल कर युवक ने लगाई फांसी, महिला के बताने से पहले चली गई जान

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पत्नी के मायके से वापस न आने पर परेशान युवक ने गुरूवार की रात पत्नी को वीडियो कॉल कर घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब तक बहू ने ससुराल को सूचना दी, तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। इकलौते बेटे की मौत से स्वजन रो-रोकर बेहाल है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

कुरारा थाना क्षेत्र के मंगलपुर गांव निवासी 32 वर्षीय चंद्रभान निषाद पुत्र बलवीर ने बीती गुरुवार रात करीब दस बजे घर सूना पाकर फंदा लगा जान दे दी। दिवंगत के पिता ने बताया कि इकलौते बेटे की शादी मौदहा क्षेत्र के रीवन गांव निवासी साधना के साथ हुई थी।

डेढ़ वर्ष पूर्व दोनों के बीच विवाद के बाद बहू साधना सात वर्षीय बेटे राजन को लेकर मायके चली गई थी। बीते 19 अक्टूबर को बेटा चंद्रभान पत्नी को लेने ससुराल गया था। लेकिन वह उसके साथ वापस नहीं आई। गुरूवार को घटना के समय वह खेत पर थे।