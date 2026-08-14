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    यूपी में जूता पहन रहे युवक को सांप ने डसा, परिजन सांप को डिब्बे में बंदकर लाए अस्पताल

    By Anurag Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:38 PM (IST)

    हमीरपुर के टेढ़ा गांव में ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे युवक को जूता पहनते समय सांप ने डस लिया। स्वजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए और सांप को भी डिब्बे ...और पढ़ें

    परिजन सांप को डिब्बे में बंदकर लाए अस्पताल।

    परिजन सांप को डिब्बे में बंदकर लाए अस्पताल।

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    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में गुरुवार शाम ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे 23 वर्षीय युवक को जूता पहनते समय सांप ने डस लिया। युवक ने जैसे ही जूते में पैर डाला, उसमें बैठे सांप ने उसके पैर में डस लिया। जूते में सांप देखकर युवक ने शोर मचा दिया, जिससे घर में हलचल मच गई।

    स्वजन तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया गया। उपचार के बाद युवक की हालत में सुधार है। इसी दौरान उन्होंने सांप को पकड़कर प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर लिया और अस्पताल ले आए, ताकि चिकित्सक सांप की पहचान कर उचित उपचार कर सकें।

    सुमेरपुर थाना के टेढ़ा गांव निवासी सागर सिंह गुरुवार शाम करीब छह बजे ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहा था। जूता पहनते ही उसमें छिपे सांप ने उसके पैर में डस लिया। सागर की नजर जूते के अंदर मौजूद सांप पर पड़ी तो उसने शोर मचाया।

    आवाज सुनकर स्वजन मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। चिकित्सक के अनुसार युवक का उपचार किया गया है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। उन्होंने बताया कि मरीज को निगरानी में रखा गया है और घबराने की जरूरत नहीं है।

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