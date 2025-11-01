हमीपुर में पैसे के लिए 'मर्डर', मुकदमा वापस न लेने पर युवक को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में गई जान

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। प्लाट बेंचने के बाद बचे शेष रुपये न देने पर मालिक द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाते हुए दूसरे पक्ष ने युवक को पहले धमकाया और फिर जब वह नही माना तो उसके साथ मारपीट कर दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसका दो दिन तक कुरारा में इलाज चलता रहा। शुक्रवार की रात हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल लाया गया। जिसकी शनिवार की सुबह करीब छह बजे इलाज दौरान मौत हो गई। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।

जिला अस्पताल में मौजूद मृतक के जीजा रामस्वरूप ने बताया कि उसके 55 वर्षीय साले काशीराम पुत्र स्व.लल्ली का एक कुरारा कस्बे में प्लाट था। जिसे उसने मुहल्ले के ही एक परिवार को बेंचा था। प्लाट बेंचने के बाद उसे कुछ ही रकम दी गई थी और शेष रकम बाद में देने की बात कही गई। जिस पर वह विश्वास में आ गया।

जब काशीराम ने शेष रुपयों की मांग की तो खरीदार रुपये देने से मना करने लगे। जिस पर उसने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद खरीदारों के द्वारा लगातार उसे मुकदमा वापस लेने का दवाब बनाया जाता रहा। गुरुवार की शाम खरीदारों ने उसके साले काशीराम के साथ मुकदमा वापस लेने की बात कहते हुए मारपीट कर दी।

जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे कुरारा सीएचसी ले जाया गया। जहां पर उसका इलाज चलता रहा। शुक्रवार को उसकी हालत खराब होने पर स्वजन उसे रात करीब 11 बजे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां पर उसका इलाज चलता रहा और शनिवार को उसकी इलाज दौरान मौत हो गई। इस घटना से मृतक के स्वजन बेहाल हैं।