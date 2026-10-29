करवा चौथ पर हमीरपुर में चांद का दीदार कर सोलह श्रृंगार के साथ पूजा की, पति के हाथों पानी पीकर व्रत तोड़ा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। सुहाग की रक्षा, पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए सुहागिनों ने पूरे उत्साह से करवा चौथ का व्रत रखा और पति की लंबी आयु की कामना की। कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर महिलाओं में पूरे दिन उत्साह का बना रहा। देरशाम निकले चांद का दीदार करने के बाद महिलाओं ने सोलह श्रृंगार कर महिलाओं ने पति की पूजा की और उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं पतियों ने पत्नियों को अपने हाथों से पानी पिलाकर उनका व्रत तुड़वाया और उपहार दिए। वहीं चांद निकलते ही आसमान में आतिशबाजी का भी नजारा त्योहार में आकर्षण का केंद्र रहा।

गुरुवार की सुबह से ही सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के व्रत को लेकर अपनी तैयारी में जुटी रहीं। पूरे दिन सुहागिनों ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखा। देरशाम चांद निकलने के बाद चांद को अर्घ्य देकर पति को रोली चंदन लगाकर उनकी पूजा अर्चना की। पति ने भी अपनी पत्नी का साथ देते हुए अपने हाथों से जल पिलाकर पत्नी का व्रत तुड़वाया। इस मौके पतियों ने अपनी पत्नियों को उपहार भी भेंट किए।