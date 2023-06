काफी देर तक जब छात्रा घर नहीं लौटी तब उसकी मां सुशीला तलाशने तालाब में गई लेकिन वह नजर नहीं आई। तब मां ने शोर मचाया। शोर शराबा सुनकर एकत्र हुए ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर खोजबीन शुरू की। तब उसका शव तालाब की तलहटी में मिला। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जांच की है। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है।

छात्रा की तालाब में डूबकर मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

हमीरपुर, जागरण टीम। भरुआ सुमेरपुर के ग्राम कलौलीजार में मकान के सामने बने तालाब में नहाने गई कक्षा तीन की छात्रा की दोपहर में डूबने से मौत हो गई। कलौलीजार निवासी नरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि उसकी 8 वर्षीय पुत्री प्रतिभा मंगलवार को अपने रिहायशी मकान के सामने बने तालाब में दोपहर दो बजे नहाने गई थी। तालाब की तलहटी में म‍िला छात्रा का शव काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तब उसकी मां सुशीला तलाशने तालाब में गई, लेकिन वह नजर नहीं आई। तब मां ने शोर मचाया। शोर शराबा सुनकर एकत्र हुए ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर खोजबीन शुरू की। तब उसका शव तालाब की तलहटी में मिला। पर‍िवार में मचा कोहराम पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जांच की है। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। मृतका गांव के प्राथमिक पाठशाला में कक्षा तीन की छात्रा थी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लालदीवान यादव ने मृतका के घर पहुंच कर ढांढस बंधाया है।

Edited By: Vinay Saxena