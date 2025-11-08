Language
    हमीरपुर में 15 बकाएदारों के काटे कनेक्शन, एक्शन के दौरान टीम से हुई लोगों की नोकझोक

    By Hariom Dhuria Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    हमीरपुर में बिजली विभाग ने बकाया बिलों के चलते 15 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए। इस कार्रवाई के दौरान टीम को कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। विभाग ने पहले भी इन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए थे, लेकिन उन्होंने बिल जमा नहीं किए। 

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। बिजली चोरी और बकाएदारों के खिलाफ शनिवार को बिजली विभाग की टीम ने सदर कोतवाली के काशीराम कालोनी परिसर में अभियान चलाकर 15 कनेक्शन काट दिए। कनेक्शन कटने की सूचना मिलते ही वहां पर सैकड़ों लोग एकत्र हो गए और हंगामा शुरू कर दिया।

    इस दौरान लोगों की टीम से नोकझोक भी हुई। टीम ने चार नए मीटरों के पास से केबिल जोड़कर बिजली चोरी करते पकड़ा। जिस पर लोगों ने बिजली कर्मियों को घेरकर लाइन जोड़ने का दबाव बनाया। इस अभियान से बकाएदारों के बीच खलबली मच गई।

    बिजली विभाग के एसडीओ शहजाद खान ने बताया कि कांशीराम कालोनी में कुछ एक माह पहले स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। करीब चार लोगों के बिल जमा न करने पर उनके मीटर बंद हो गए। उन्होंने मीटर के पास से केबिल काटकर तार जोड़ बिजली चोरी करने लगे। जिसकी शिकायत उन्हे मिली, जिस पर शनिवार को टीम भेजकर बकाएदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को कनेक्शन काटवाए गए।

    कॉलोनी में इकट्ठा हुए लोग

    बकाएदारों के कनेक्शन कटते देख कालोनी के तमाम लोग एकत्र हो गए और टीम का विरोध करने लगे। टीम में शामिल टीजीटू रमेश भारती व लाइनमैन ओमप्रकाश, रामविशाल, अवधेश, अखिलेश ने दो ब्लाकों के कनेक्शन काट दिए।

    महिलाओं ने बताया कि बकाया जमा किया जा रहा है। विभाग ने नए मीटर लगवा दिए है जो अपने आप ही बंद हो जाते है। ऐसे में परेशानी हो रही है। बिजली टीम द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान हुए हंगामे से काशीराम कालोनी परिसर में खलबली मची रही।