25 वर्षीय विकास खंगार ने अपने इंस्टाग्राम में स्टेटस लगाया कि मरने का शौक हो तो कातिल नहीं मिलता है। इसके बाद सोमवार को सुबह 10 बजे घर में ही फंदा लगा लिया। मंझले भाई आकाश ने बड़े भाई को फंदे पर झूलता देखकर छोटे भाई सौरभ को सूचित किया और बहन स्वाति की मदद से फंदे से उतारकर अस्पताल लाए। चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया।

