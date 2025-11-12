खेत की जोताई करने गए किसान के बेटे का मिला शव, शराब पार्टी के बाद घटना की आशंका

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। खेत की जोताई करने के लिए मंगलवार की दोपहर घर से निकले किसान के बेटे का शव बुधवार की सुबह करीब आठ बजे उसी के खेतों में मिलने से खलबली मच गई। घटना की सूचना मिलने ही मौके पर स्वजन व मुस्करा पुलिस पहुंची।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामला संदिग्ध देख मौके पर फील्ड यूनिट की टीम को बुलाया गया जो मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इकलौते बेटे की मौत से मृतक के स्वजन भी बेहाल हैं। वहीं खेत से पुलिस को शराब की पाउच, गिलास व अन्य चीजें भी बरामद हुई हैं, जिससे पुलिस को आशंका है शराब पार्टी के बाद घटना को अंजाम दिया गया है।

थाना मुस्करा के इमिलिया गांव के खिरवा डेरा निवासी बांकेलाल ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब दो बजे उसका 25 वर्षीय बेटा कुलदीप खेत की जोताई करने के लिए घर से निकला था। देरशाम तक वह घर नहीं पहुंचा। काफी खोजबीन भी की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग सका।

पीड़ित परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को भी दी। वहीं बुधवार की सुबह करीब आठ बजे कुलदीप का शव उसी के खेतों में पड़ा मिलने खलबली मच गई। खेत गए किसानों ने घटना की जानकारी मृतक के स्वजन को दी। जिस पर मौके पर स्वजन पहुंच गए।

जानकारी मिलने पर मुस्करा थानाध्यक्ष योगेश तिवारी भी पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस को खेत से शराब के पाउच, तीन डिस्पोजल ग्लास व नमकीन के पैकट भी बरामद हुए हैं। मामला संदिग्ध होने पर थानाध्यक्ष की सूचना पर फील्ड यूनिट की टीम ने भी मौके पर जाकर जांच पड़ताल की है और फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर साक्ष्य संकलित किए हैं। कुलदीप अपने घर का इकलौता था। इस घटना से मृतक के स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।