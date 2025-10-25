जेल में बंद भाई के घर में चोरी की झूठी रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने दो घंटे में खोला राज

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। पत्नी की दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद भाई के घर में नकब लगाकर 16.20 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की झूठी सूचना पुलिस को दी गई। यह षड्यंत्र पति-पत्नी ने भूमि बेचकर घर में रखी गई नकदी को हड़पने के लिए रचा। लेकिन, पुलिस ने दो घंटे के अंदर साजिश को नाकाम कर दिया है।

आठ लाख की नकदी बरामद कर ली है। शेष धनराशि दूसरे गांव से बरामद करने का प्रयास चल रहा है। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के रुद्रपुर गांव का है। गत आठ अगस्त को गांव निवासी सोनू सिंह की पत्नी पिंकी का शव फंदे पर लटका मिला था। विवाहिता के मायके वालों ने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पत्नी की मृत्यु के मामले में सोनू जेल में बंद है। सोनू के पिता नरेश कुमार ने पिंकी की मौत के मुकदमे में फैसला करने की नीयत से शुक्रवार को अपनी एक बीघा भूमि बेची थी। नरेश कुमार के दूसरे बेटे समरपाल ने वह भी बेचकर घर में रखी गई धनराशि को गायब करने के लिए सोनू के घर में पीछे से नकब लगाया।

शनिवार सुबह कोतवाली पहुंचकर पुलिस को सूचना दी कि उनके भाई के घर से भूमि बेचकर रखी 16.20 लाख की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं। चोरी पर सवाल न उठे इसलिए गांव के एक रामवीर के घर से भी 20 हजार की नकदी और आभूषण चोरी होने की सूचना दी।

चोरी की बड़ी घटना सामने आने पर सीओ दीप कुमार पंत के निर्देश पर कोतवाली पुलिस फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए मामला संदिग्ध लगने पर समरपाल से पूछताछ की। पुलिस के सवालों में उलझकर समरपाल टूट गया और आटा चक्की में रखी आठ लाख की नकदी बरामद करा दी है।