यूपी के राजमार्ग-21 को एक्सप्रेस-वे बनाने की उठी मांग, इन जिलों को होगा सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, हमीरपुर। विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने सरकार को पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी के बेलरायां से शुरू होकर जनपद सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, औरय्या, जालौन, राठ-हमीरपुर होते हुए पनवाड़ी-महोबा तक राजमार्ग संख्या 21 जिसकी लंबाई लगभग 385.46 किलोमीटर है। इसको आधार मानकर एक नया एक्सप्रेस-वे विकसित किया जाए।

पत्र के माध्यम से कहा कि इस एक्सप्रेस-वे को दुधवा नेशनल पार्क से जोड़ते हुए भारत-नेपाल बार्डर के गौरीफंटा स्थल से शुरू करके प्राचीनतम पौराणिक स्थल नैमिशारण्य होते हुए पनवाड़ी-महोबा के स्थान पर झांसी जिला जोड़ते हुए ओरछा तक बनाया जाना बेहतर होगा।