सूबेदारगंज और मुंबई के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, बांदा और चित्रकूट समेत इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

संवाद सूत्र, हमीरपुर। जल्द ही जनपद वासियों को एक नई ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड के निदेशक ने 10 अगस्त को पत्र जारी करके सूबेदारगंज (प्रयागराज) से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक सप्ताह में चार दिन ट्रेन चलाने का आदेश दिया है।

यह गाड़ी संख्या 14121 सूबेदारगंज से गुरुवार एवं शुक्रवार तथा गाड़ी संख्या 14122 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रविवार और शुक्रवार को चलेगी इस ट्रेन को अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार अभी गाड़ी संख्या 04115 एवं 04116 को सूबेदारगंज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित किया जा रहा था।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव रेलवे बोर्ड के निदेशक संजय आर नीलम द्वारा गत 10 अगस्त को जारी किए गए पत्र के मुताबिक अब अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में ही ट्रेन संख्या 14121 तथा 14122 का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन सूबेदारगंज से फतेहपुर, गोविंदपुरी, सुमेरपुर, रागौल, बांदा, चित्रकूट धाम कर्वी, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण, ठाणे होकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी।

यह ट्रेन सप्ताह में दो दिन सूबेदारगंज से गुरुवार एवं शुक्रवार को चलेगी। जबकि लोकमान्य तिलक टर्मिनल से यह रविवार और शुक्रवार को चलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में यह इस रूट की पहली ट्रेन होगी। इसके संचालन से बुंदेलखंड के लोगों को मुंबई जाने के लिए सीधी ट्रेन मिली है।

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